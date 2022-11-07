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    中壢青埔被譏「青埔寨」 鄭文燦：不要為選舉重擊警方士氣

    桃園市長鄭文燦在臉書發文指出，桃園員警為了治安從未鬆懈，「請不要為了選舉，重擊警方士氣」。（資料照，記者廖振輝攝）

    桃園市長鄭文燦在臉書發文指出，桃園員警為了治安從未鬆懈，「請不要為了選舉，重擊警方士氣」。（資料照，記者廖振輝攝）

    2022/11/07 20:47

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕警方日前破獲詐騙集團凌虐求職者，分別在新北淡水、桃園中壢救出58名被害人，更有3名被害人不幸遇害，全案也成了選戰議題，桃園有市長、市議員候選人連日砰擊，中壢青埔成了「青埔寨」；桃園市長鄭文燦今在臉書發文指出，將全面清查住戶少、出入隱密的新建案及1年來桃園失蹤人口，桃園員警為了治安從未鬆懈，「請不要為了選舉，重擊警方士氣」。

    鄭文燦指出，當專案小組漏夜看監視器、開了無數次小組會議，努力拼湊過去1個月涉案對象車行軌跡時，過度渲染的政治語言，已經造成對警方偵辦不必要的騷擾，也製造市民的恐慌。

    他指出，整個案子的起源，是新北市淡水警分局接獲民眾報案，稱有家人求職失蹤，而新北警抓到詐騙集團藏在淡水社區大樓的據點，過程中發現還有另一個據點，並報請士林地檢署指揮偵辦，3日晚間會同保大、中壢警分局一同攻堅，在裡頭查獲犯嫌等8人，並救出32名被害人，循線追查得知，有被害人遭凌虐致死棄屍，清晨5點多，龜山警分局及搜救大隊接到情資，立即帶隊上山找人。

    鄭文燦指出，這幫人心思縝密，他們選擇的拘禁處，為新興發展的區域，雖然住宅密集但住戶較少、干擾小，為避免再有此事發生，桃園將全面清查，「案件宣布破了，但桃園警方的工作並沒有結束」，第一，將擴大清查轄內所有新建案，符合住戶少、出入隱密，可能被詐騙集團作為囚禁處所地點；第二、全面清查1年來桃園失蹤人口，有無可能成為類似案件。

    他強調，桃園員警沒有鬆懈，為了維護桃園治安不遺餘力、日夜付出，請不要抹煞同仁的努力。

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