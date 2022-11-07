基隆多雨運動大不易 謝國樑：增設社區型健身中心

國民黨基隆市長候選人謝國樑表示，基隆潮濕多雨，不利民眾運動，謝國樑指出，他上任市長後，將增設社區型健身中心，幫助基隆人解決沒地方運動的困擾。（圖為謝國樑提供）

2022/11/07 18:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長候選人謝國樑今天表示，基隆只有2座運動中心、基隆潮濕多雨，民眾希望能有更多的運動空間，他上任市長後，將增設社區型健身中心，幫助基隆人解決沒地方運動的困擾。

謝國樑說，基隆經常下雨，根據統計，今年初曾經連續2週，平均1天只有「43秒不到」的陽光，民眾迫切需要室內運動空間。考量大型運動中心興建成本高，且工期較長，因此未來將仿效新北運動據點，並將運動據點擴散到社區，提供民眾更便捷的運動管道，提高運動便利性。

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基隆市目前2座運動中心，分別是仁愛區的國民運動中心、信義區的基隆市立運動中心，都靠近市中心的位置。 謝國樑認為，對非居住在市中心的民眾來說，兩座運動中心距離較遙遠，運動器材及營業時間不如一般健身房來得方便。

謝國樑表示，未來希望能透過社區化建置的方式，將現有的閒置公共空間，改建成社區型健身中心，提高市民的可及性。 同時希望引進使用率高的健身設備和飛輪教室，或增加拳擊、TRS懸吊、戰繩等訓練設施，以小空間提供市民多樣化的運動服務，安排專業特色課程，提供民眾可以自由選擇運動課程。

有鑑於近年無人商店與無人旅館興起，謝國樑說，運動中心也可以導入智能系統，引進自動化閘門，藉由綁定悠遊卡或手機App進出，透過自動化管理的方式，延長營業時間。 每天從早上6點到晚上12點，1天18小時營業，讓全民都可以使用，還可以發展儲值和查詢課程等運動相關服務。

謝國樑說，社區型健身中心除了延續目前國民運動中心的公益時段，提供銀髮族及弱勢族群免費使用，也可結合社區志工服務，降低運動中心的人力負擔，同時提高社區居民的互動機會，讓市民透過公益服務幫助彼此，達到有愛城市的目標。

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天推出設置社區型健身中心政見，幫助基隆人解決沒地方運動的困擾。（圖為謝國樑提供）

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