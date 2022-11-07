陳時中後援會長陪同 黃珊珊參拜保安宮：向神明報告參選近況

無黨籍台北市長候選人黃珊珊（左二）7日在前內政部長李鴻源（右二）等人陪同下，至大龍峒保安宮參拜，並拜會地方人士交流請益。（記者羅沛德攝）

2022/11/07 17:43

〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長黃珊珊今至大龍峒保安宮參拜，陪同在旁的保安宮董事長廖武治則為民進黨候選人陳時中的大同區後援會長，被問及此行是否要向廖武治爭取支持，黃珊珊笑說，與董事長本就很熟，也感謝廟方推廣公益及文化，而自己此行前來是向保生大帝報告參選等相框，也感謝神明庇佑疫病退散。

大龍峒保安宮主祀保生大帝，為台北市三大廟宇之一，更為在地重要信仰中心，也被視為參選市長「必拜廟宇」，而陳時中早於7月投身選舉後就已到保安宮參拜，而保安宮董事長廖武治更出任陳時中的大同區後援會長。

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黃珊珊今前往保安宮參拜，廖武治作為東道主也以禮相迎、全程陪同，但黃於受訪時被問及此行目的是否有意爭取廖武治支持，則未正面回應，僅笑說本就與董事長很熟，過去台北市政府與廟方合作推動保生文化祭相關活動，也很感謝廟方長期熱心地方公益、推廣藝術文化，尤其防疫期間更受廖武治襄助甚多，對此表達謝意。

黃珊珊表示，每年都會到保安宮參拜，但此次正式參選後尚未前來，因此此行主要來向保生大帝報告參選等現在近況，尤其台北市這兩年面臨緊張疫情，但終能安然度過，特來感謝保生大帝保佑疫病退散、護佑市民健康。

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