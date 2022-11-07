陳時中：國人防疫貢獻淪為抹黑邪惡痕跡 國際肯定不容抹滅

前聯電董事長曹興誠今天為民進黨台北市長候選人陳時中舉辦「為阿中說句公道話」記者會。（取自陳時中臉書）

2022/11/07 16:04

〔記者吳亮儀／台北報導〕前聯電董事長曹興誠今天為民進黨台北市長候選人陳時中舉辦「為阿中說句公道話」記者會，陳時中會後也有感而發地在臉書上貼文表示，疫情就要過去，應把更多的時間聚焦於未來發展，但遺憾的是因為他的參選，全國人民及全體防疫人員整整2年多的防疫貢獻，淪為競爭對手抹黑成邪惡的痕跡。

陳時中表示，感謝曹興誠董事長的力挺，「我很開心，能夠跟理念相近的朋友一起來為這座城市努力」，回憶疫情期間台灣人聚成同島一命的共同體，大家攜手防疫，彼此扶持，讓台灣在防疫上面成為世界的典範。

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陳時中強調，防疫是全民努力的成果，台灣卓越的防疫表現屢被國際肯定，世界公衛史上將列入一筆，這是光榮的印記，不容有心人士抹滅。

陳時中說，他也在防疫上面看見各種對台灣的唱衰，這是另外一個危機，在台灣每每崛起之時就有一個勢力，以認知作戰的手段，把台灣打壓下去。

陳時中提到，「民主不能當飯吃，但沒有民主的飯很難吃」，身為台灣人不該妄自菲薄，盡力把腳步站穩，也幫助其他民主友邦。

​陳時中說，超限戰、資訊戰無所不在，隱形的戰爭已然開始，倘若身為首都市長候選人的蔣委員，沒有辦法理解這些危機和狀況，沒有辦法拿出跟基輔市長Vitali Klitschko一樣堅定的態度，對共軍軍演繞台不聞不問，還在忙著在扣政治帽子、窮盡各種抹黑手段，那真正是中華民國的悲哀。不僅降低首都之戰該有的高度，格調也不為台北市民所樂見。

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