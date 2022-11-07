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    檢舉違規選舉廣告物件數增 屏縣環保局：已勸導10餘件

    屏縣環保局派員加強選舉廣告物巡查。（屏縣環保局提供）

    屏縣環保局派員加強選舉廣告物巡查。（屏縣環保局提供）

    2022/11/07 15:47

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕距投票日不到3週，不時有民眾檢舉違規選舉廣告物，屏東縣政府環保局呼籲，選舉廣告物需經環保局核准，且只能繫掛於規定區域，違規將受罰，目前已勸導10餘件。

    選戰已進入白熱化階段，各候選人搶占明顯設置旗幟、布條地點的情形越嚴重，尤其受委託繫掛布條的廣告業者或候選人服務處志工，如未注意對於合法設置地點規定，即易影響市容觀瞻及用路人車行視線，甚至發生交通事故，引起民眾反感。

    屏縣環保局表示，屏東縣政府設有「禁止懸、繫掛廣告旗幟布條公告區域」，例如，屏東市萬年溪兩側沿岸、千禧公園周邊及廣勝路等多個道路及處所，請候選人多注意環保局核准公文所檢附的禁掛區域公告。設置選舉廣告物者，應依「屏東縣廣告物管理自治條例」規定，懸掛布條不得橫跨車道及人行道上方、不得包覆騎樓柱、十字路口及交通號誌周邊20公尺內等相關規定。

    環保局說明，最近經常接獲民眾陳情違規廣告物未依規定懸掛，為有效管理選舉廣告布條，將依法執行勸導、取締、拆除不依規定繫掛的布條，除平、假日均派員加強巡查外，對民眾陳情案件經查證後如有違規情事，也會依規定處理。

    環保局環境衛生科指出，若經勸導未改善者，可依自治條例處1千200元以上6千元以下罰鍰，至今已經勸導10餘件，截至目前候選人均能在接獲通知後自行拆除。

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