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    周春米推出社福政策 要從幼到老都受照顧

    民進黨縣長候選人周春米推出社福、新住民政策。（記者葉永騫攝）

    民進黨縣長候選人周春米推出社福、新住民政策。（記者葉永騫攝）

    2022/11/07 15:42

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣總人口數跌破80萬人，面臨高齡化與少子化的雙面壓力，民進黨屏東縣長候選人周春米今天推出社福政策，要以人為本出發，落實人的基本權利的照顧，期許打造共融心屏東，牽手新未來，建構「以家庭為中心、社區為基礎」的照顧扶持系統，從嬰幼兒、兒童、青少壯年到長輩以及弱勢族群，都能受到照顧。

    周春米認為，屏東未來的社會福利政策要朝向「多世代的全人照顧網絡」的目標前進，落實社會安全網之執行，而在營造「以家庭為中心、社區為基礎」的照顧與扶持體系，則必須增加社區的能力，形成社區民眾重要的社會支持系統。

    周春米說，在超高齡社會下，許多高齡長輩的健康良好，還是能夠發揮對社區的影響力，帶領長輩投入志工行列，創造被需要的幸福感是照顧銀髮族群的重要方式，與長輩一同攜手帶領屏東成為「幸福志工城市」。

    周春米表示，未來將持續推動友善育兒的政策，擴大「到宅母嬰照護月嫂服務」的規模，同時加強0-2歲社區公共托育的量能，爭取中央資源和盤點需求，建置社區化的親子館，並發展「臨托線上申請服務」，解決家長臨時的托育需求。

    周春米補充，新住民已成為台灣社會發展不可或缺的一環，無論在多元文化、家庭照顧、勞動與社會參與，都發揮相當強韌力量。根據內政部統計資料顯示，屏東縣新住民人口數高於全國，因此建構具有多元文化內涵的城市，守護新住民的權益，以及提升新住民及其家庭的生活品質，也是未來會持續努力的目標！

    周春米說明對全縣的規畫及完成情況。（記者葉永騫攝）

    周春米說明對全縣的規畫及完成情況。（記者葉永騫攝）

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