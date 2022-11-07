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    考察鍾東錦砂石山 洪申翰痛批：有眼睛都看得出違法

    民進黨立委洪申翰（持麥克風者）考察苗栗縣卓蘭鎮違法堆置的砂石山。（洪申翰國會辦公室提供）

    民進黨立委洪申翰（持麥克風者）考察苗栗縣卓蘭鎮違法堆置的砂石山。（洪申翰國會辦公室提供）

    2022/11/07 15:45

    〔記者謝君臨／台北報導〕無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦被控違法堆置砂石山，立法院內政委員會今（7）日赴苗栗卓蘭鎮考察，民進黨立委洪申翰抵達現場後，痛批「有眼睛都看得出違法！但這些法律在鍾東錦與縣長徐耀昌的陰影下，根本無法執行！」他也呼籲「真的不要讓徐耀昌和鍾東錦聯手的金權惡勢力，繼續殘害苗栗鄉親！」

    洪申翰表示，今天他和內政委員會民進黨立委沈發惠、湯蕙禎一起到苗栗卓蘭鎮的違法堆置砂石山。現場他詢問苗栗縣府的一名科長，明明有眾多法令可以不只授權裁罰，更要求違法情事必須恢復原狀，如果沒有恢復原狀，就須按次處罰、限期改善、勒令停工，甚至移送檢調處也有有期徒刑的刑罰。

    「但，苗栗縣府十多年來只有零星開罰，放任這座高過電塔的砂石山原封不動，持續讓排水污染、砂石飛灰與嚴重的噪音，危害著周邊果園的安全和環境！」洪申翰說，很明顯，法令擺在眼前，地方政府卻根本沒有依法執行。

    洪申翰描述，科長現場只敢閉著眼睛，近乎發抖地緊張回應，卻無法清楚說明，為何這座違法砂石場，十多年來穩如泰山，不用回復原本特農的農牧用地原狀，但卻從沒有勒令停工、移送法辦，甚至處以刑罰。

    「我必須說，我完全可以理解科長的緊張和壓力。」洪申翰說，因為這位基層公務員的大老闆徐耀昌縣長，正帶頭全力支持這座違法亂紀的砂石場地主——「砂皇」鍾東錦。一個是苗栗縣長，一個是議會議長，在這苗栗最有權力的兩人相互掩護下，基層公務員怎麼可能敢依法執法！這位科長當然只能閉著眼睛發抖著回答問題！

    洪申翰指出，台電也於現場回應，砂石山堆積的高度，確實會威脅到一旁電塔的塔基安全，砂石有沖刷下來的危險，影響苗栗鄉親的供電穩定與安全。「我必須說，用魚肉鄉親、違法亂紀來形容鍾東錦和徐耀昌，一點都不過份。因為只顧砂石利益，不顧鄉親用電安全，就是鍾東錦在苗栗的所作所為。」

    內政委員會今也在現場決議，一週內請各部會檢視，面對此顯然違法卻未執法的砂石山，針對：區域計畫法、水污染防治法、噪音污染防治法、空氣污染防治法等，苗栗縣府應執法而未執法的地方，請各部會查察後向內政委員會報告。

    洪申翰說：「選前最後倒數19天，我再次拜託和呼籲，我們真的不要讓徐耀昌和鍾東錦聯手的金權惡勢力，繼續殘害苗栗鄉親！」

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