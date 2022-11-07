被指操弄網軍側翼 林耕仁告朱學恆

林耕仁競總出事對朱學恆的刑事告訴狀。（林耕仁提供）

2022/11/07 15:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁今表示，針對朱學恆先前指控「林耕仁操弄網軍側翼肉搜出李姓前助理家人資訊，並指使側翼攻擊李姓助理已過世前妻」，必須三日內更正，如今三日期限已屆，朱學恆未有更正，林耕仁競選總部委任律師張耀宇前往台北地檢署提出告訴，控告朱學恆涉犯選舉罷免法第104條散布謠言意圖使人不當選罪及刑法第310條第2項誹謗罪。

林耕仁指出，朱學恒3日於Youtube「朱學恒的阿宅萬事通事務所」頻道直播時，多次以言語表達並暗指「係由林耕仁操弄網軍側翼肉搜出李姓前助理之家人資訊，並指使側翼攻擊李姓助理已過世之前妻」等不實言論，長達40分鐘，此未經查證的惡意不實指控，引發諸多網友進入林耕仁臉書粉專，指責林耕仁攻擊往生者，足以生損害於林耕仁的名譽，並妨害選民投票行為正確性及新竹市長選舉公正性。

請繼續往下閱讀...

林耕仁競選總部發言人徐維遠強調，林耕仁在上月31日記者會針對高虹安是否涉嫌詐領助理費提出質疑，完全僅針對公領域及攸關公共利益之範疇，從未提及李姓前助理及其家人任何個人資訊，這些資訊的揭露，概與林耕仁無關。

徐維遠表示，對於朱學恆至今未更正不實言論，相當遺憾，針對朱學恆涉犯選舉罷免法第104條散布謠言意圖使人不當選罪及刑法第310條第2項誹謗罪，已委任律師代表林耕仁提告，以匡正視聽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法