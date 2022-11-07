「造好友善親子新台東」 劉櫂豪新基地為孩子打造親子樂園

劉櫂豪化身「櫂豪叔叔」以淺而易懂的言詞向小朋友說明自己的親子政見。（記者陳賢義攝）

2022/11/07 14:45

〔記者陳賢義／台東報導〕民進黨台東縣長候選人劉櫂豪「造好新台東」及「造好宜居城市，推出「造好友善親子的新台東」文宣，主張新台東縣政府要把台東看守所活化轉型為親子新樂園，並在每個鄉鎮市設立在地特色親子兒童樂園，並舉辦全國囡仔運動會，讓孩童快樂成長，打造適合養兒育女的好家園。

劉櫂豪表示，造好新台東，要打造台東成為宜居家園，首先要友善親子宜居環境，尤其台東缺乏供親子同樂的遊憩場域，讓父母休憩或假日時，只能帶小孩到鄰近縣市的兒童公園去玩。日前新台東基地特別舉辦親子故事營活動，邀請老師來為小朋友說故事，他也以「櫂豪叔叔」的身份，坐在小椅子上向小朋友與家長說明造好親子新台東的親子政見，是全國首見對孩子發表政見的記者會，深獲親子肯定。

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劉櫂豪說，他主張台東每個鄉鎮市都要打造一座以在地產業、文化為特色的兒童公園或是親子休憩的場館，讓親子有休憩遊玩的好去處。例如，在池上可以有稻米主題結合農村再造成為主題親子樂園，成功可以用旗魚主題，關山的小鎮文化，南迴的釋迦與咖啡產業等，不同鄉鎮特色結合的親子園區，打造友善親子環境及在地產業發展。

另外，位於台東市精華區的舊台東看守所，占地7563平方公尺，過去因為是羈押嫌犯之處，數十年來大門森鎖，保持著神秘的氣息。2011年舊臺東看守所關下鐵門後，便閒置在市區，雖然法務部將部分閒置空間改作為矯正藝文展示館，但缺乏參觀人潮，效果不彰，新台東縣政府將推動舊看守所閒置空間活化，轉型成為全民共享的親子新樂園，以改變市區公共綠地不足，缺乏親子戶外互動空間的現狀。

劉櫂豪表示，親子新樂園規劃包含兒童游泳池，在戶外能安全的學習游泳和嬉水，也能有極限運動設施、舞蹈教室和溜冰場等設施，並結合目前在建置的托育中心，發展成為一個讓全民可共享親子共樂及教育學習的地方，讓大家不用跑到外縣市，家長就可以找到能帶著孩子休憩的好地方。

其次，新台東縣政府也將舉辦全國囡仔運動會，讓2至6歲孩童盡情放電玩耍，家長們也能參與，親子同樂，舉辦足球賽、滑步車比賽與幼兒體能王等，讓孩童們可以在台東快樂成長，也將台東打造成為適合養兒育女的好家園。

「造好友善親子的新台東」，劉櫂豪主張在每個鄉鎮市設立在地特色親子兒童樂園。（記者陳賢義攝）

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