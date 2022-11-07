新竹市北赤土崎新村眷改爭議 陳椒華：國防部難逃其責

時代力量立委陳椒華與新竹市北赤土崎新村眷戶今日上午共同召開記者會，揭露眷戶身分認定疑雲。（記者田裕華攝）

2022/11/07 15:03

〔記者黃靖媗／台北報導〕全國886個眷村近30年來陸續改建，至今爭議不斷。時代力量立委陳椒華與新竹市北赤土崎新村眷戶今日上午共同召開記者會，揭露眷戶身分認定疑雲。陳椒華表示，眷改對於原眷戶、違建戶，與違占戶等安置補助的方式不同，涉及眾多眷戶居住權以及後續龐大的開發利益，也因此爭議不斷，認為眷改的主管機關國防部難逃其責。

陳椒華指出，為爭取應有權益，北赤土崎新村眷戶透過陳情、申訴、甚至提起行政訴願等，揭露國防部涉嫌擅改眷戶名冊、偽造文書，更以公文誤植等方式混淆總統府、行政院及行政法院，使法院判決採信國防部說法，導致民眾權益無法聲張，亦對行政法院感到失望。

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陳椒華進一步強調，國防部應該維護眷戶權益，避免不當圖利，眷改所釋出的土地更應用於社會公益目的。

北赤土崎新村眷戶周維新表示，他的父親周騰風上校一家，自民國39年便住在北赤土崎眷村，民國84年父親去世後，民國85年村自治會長孫廣福與國防部合作推動眷改，並於當年5月21日由聯勤總司令部留守業務署（現陸軍後勤指揮部）進行北赤土崎眷村眷戶居住現況及申請需求調查，並製作需求名冊，用以正式核發居住證名冊，但7日後由聯勤總司令部政戰部核發之居住證名冊，竟和7日前的需求名冊相差甚大。

周維新指出，其中周騰風一戶未被列入、張禮廉之夫被竄改而配得兩戶、身為眷戶之孫的孫廣福竟變成眷戶之子，並享有將軍級眷戶分配，而111年國防部的行政訴願答辯狀中，提出的名冊又和先前不同，凸顯國防部犧牲原眷戶權益、圖利沒有眷戶資格之人的問題，合理懷疑國防部與得利者有共謀之嫌。

北赤土崎新村眷戶王建國也表示，國防部總政治作戰局於民國94年4月28日勁勢字第0940005726號函，認定王建國等為「違建戶」，之後卻被國防部依據102年會勘認定為「違占戶」，他從102年起就向國防部、總統信箱、監察院申訴，並進行行政訴願，國防部竟向法院聲稱，94年函為「非」主管機關之行政處分，「4月28日」日期為誤植，自創不存在的94年4月21日函，更荒謬的是，高等行政法院最鐘判決竟然以不存在的4月21日函為基礎，國防部答辯書亦改口認定4月28日函不存在。王建國痛批，國防部以種種竄改欺瞞、混淆事實的文字答辯，竟還取信於行政法院，令他對於我國司法失望。

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