綠營批箝制言論自由 柯志恩競辦：烏龍指控

柯志恩陣營強調，該提案是當年學生議長建議學校，對媒體的適當管制是必要的，最後決議由總務處、而非是柯志恩任職的學務處來研擬。（柯志恩競辦提供）

2022/11/07 12:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對民進黨立委趙天麟等人，今早在立院召開記者會，指控柯志恩擔任淡江大學學務長期間，禁止媒體進入校園，嚴重箝制言論自由；柯志恩競選辦公室發言人孫玉霖反駁說，該提案是當年學生議長建議學校，對媒體的適當管制是必要的，最後決議由總務處、而非是柯志恩任職的學務處來研擬，「綠營的政治操作根本就是烏龍指控！」

孫玉霖說，學校重要決策由校務會議決議，學務長只是校務會議的成員之一，其他包括各級主管、教師、學生、職員等代表，以淡江大學來說，大概200多位，重大事項議決更需2/3出席者同意，因此要把校務會議決議，說成是柯志恩能一人獨斷，並用「女王」來形容，如果不是刻意抹黑，那就是公然展露對大學校務運作的無知。

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針對民進黨民代以淡江大學2015年6月召開的「第73次校務會議」，聲稱柯志恩身為學務長竟然管制媒體、箝制言論自由的說法，孫玉霖強調「更是與事實完全不符」。

孫玉霖指出，該案其實是2014年11月7日，第72次校務會議的提案，提案人根本不是柯志恩，而是時任學生議會議長所提的臨時動議，理由是當年學生會補選引發學生對校園安全的疑慮，因此學生議長建議學校，對媒體的適當管制是必要的，最後決議由總務處、而非是柯志恩任職的學務處來研擬，2015年的決議則是通過由學生議會提案、總務處研擬的修正辦法。

柯志恩競辦今天提出事證，狠狠打臉綠營的政治操作根本就是烏龍指控，反批對方為了選舉，不擇手段公然說謊。

孫玉霖說，民眾絕不會認同民進黨假藉學權大旗，來行選舉抹黑造謠之實，這些想利用學生的綠營民代，真的應該回去認真檢討自己行為。

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