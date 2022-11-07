刺探軍情？現身林佳龍記者會場被揪出 保防警稱「維安」

民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文（左）、李坤城（右），今針對選前之夜借場地碰壁一事召開記者會。（記者魏瑾筠攝）

2022/11/07 11:27

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室今針對選前之夜借場地碰壁一事召開記者會，孰料現場卻出現自稱是要維安的新北市海山警分局員警，引起林辦抨擊警方是「假藉維安、刺探軍情」；新北市政府警察局對此回應，既然是公開的記者會，就也沒有什麼秘密，更不是刺探軍情。

林辦今天上午由何博文、李坤城在林佳龍競選辦公室記者室召開「請問侯友宜，借一條路有多難，你到底在怕什麼？」記者會，針對11月25日選前之夜板橋第一運動場前的路權、廣場是誰申請？怎麼申請？幾月幾日申請？為什麼林辦8月19日申請卻申請不到？申請區運路權至今12天未獲回函等問題提出質疑。

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豈料記者會尾聲的媒體提問階段，何博文突然向在場人士詢問是否有警方到場？是哪個單位？只見1男士站在記者室後方說話支吾、語氣怯弱表明是「海山分局」，李坤城追問今天任務是什麼？該男士回應「現場維安」，引起李坤城質疑過往記者會都不見有員警到場維安為何這次有？

接著見回話男士旁的另名男士隨即步出現場，引起李坤城質疑要維安就進來，為什麼要走掉？「去幫我們維安一下，辦公室有莫名其妙的人跑進來，他是誰啊」？李坤城接著再追問回話男士的單位、任務，對方回應「保防組、維安」。

李坤城對此抨擊，今天開記者會說國民黨新北市長侯友宜不要那麼「鴨霸」，結果他派警察來看記者會？何博文接續調侃說，回去可以跟局處首長通報說歡迎到場，李坤城跟進表示，可以請板橋區長、新北市警察局長黃宗仁、侯友宜，就坐在這邊大家面對面問也可以。

何博文語氣無奈表示，可以理解基層員警有任務在身，但他也抨擊，在選舉敏感期間，這樣假藉維安名義、刺探軍情，不是光彩的事情，也辛苦基層的警察在侯市府執政下必須要做這樣的事情，他直言，不知道現場要維安什麼，但這就是侯市府的維安作風。

新北市警局對此回應，選舉期間有相關的記者會，本來就會想了解狀況，不管對哪個人那個黨都一樣，既然是公開的記者會，就也沒有什麼秘密，更不是刺探軍情。

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