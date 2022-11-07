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    首頁　>　政治

    陪一群孩子玩整天 基進高雄選將「燒聲」提六點公園政策

    台灣基進高市議員候選人今與還我特色公園行動聯盟代表，舉行「咱的公園，基進監工」公園政策發表會，共提出六點政策。（記者王榮祥翻攝）

    台灣基進高市議員候選人今與還我特色公園行動聯盟代表，舉行「咱的公園，基進監工」公園政策發表會，共提出六點政策。（記者王榮祥翻攝）

    2022/11/07 12:47

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進高市議員候選人今與還我特色公園行動聯盟代表，舉行「咱的公園，基進監工」公園政策發表會，共提出六點政策；上週剛辦親子活動、陪一大群孩子玩整天的張婷婷更「燒聲」指出，多元遊具才能讓孩子好好放電。

    還我特色公園行動聯盟代表黃佳智表示，很樂見高雄越來越多民意代表關心兒童遊戲權利，過往大人在討論公共事務時，兒童不是被邀請對象，但其實公園遊戲場的使用者是兒童，改建和規劃都需要兒童的聲音。

    她指出，特公盟希望更多議員、在每個政策中都能想到兒童遊戲權與發聲參與的權利，包含設置遮蔭、戲水空間、優先採用自然鋪面，成立兒童遊戲推動專責單位，盤點城市空間等，讓整個高雄能有機會發展成永續的遊戲城市。

    今參與政策發表者包括基進三民區市議員候選人張博洋、岡山橋頭燕巢梓官彌陀永安議員候選人劉航遠、仁武鳥松大樹大社市議員候選人張婷婷、鳳山區市議員候選人李雨蓁。

    張婷婷上週末時才在仁武舉行親子活動，請來3座大型氣墊城堡和溜滑梯供孩子遊玩，現場人潮洶湧，張婷婷扮演孩子王、陪孩子們玩了整天，結果「燒聲」到今天；但她仍誠意十足的為孩子發聲，更大、更多元的遊具，才能讓孩子好好放電。

    基進六項公園政策，包括一公園一特色、有公園有共融、促進社區參與、交通安全便利、重視維護修繕、增加綠蔭遮蔽。

    台灣基進高市議員候選人簽屬還我特色公園行動聯盟連署書。（記者王榮祥攝）

    台灣基進高市議員候選人簽屬還我特色公園行動聯盟連署書。（記者王榮祥攝）

    台灣基進高市議員候選人今與還我特色公園行動聯盟代表，舉行「咱的公園，基進監工」公園政策發表會，共提出六點政策。（記者王榮祥攝）

    台灣基進高市議員候選人今與還我特色公園行動聯盟代表，舉行「咱的公園，基進監工」公園政策發表會，共提出六點政策。（記者王榮祥攝）

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