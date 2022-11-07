借選前之夜場地被打壓？ 林佳龍陣營嗆侯團隊：鴨霸、沒運動家精神

民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文（左）、李坤城（右）召開記者會，大嗆國民黨新北市長侯友宜團隊「鴨霸」、沒運動家精神。（記者魏瑾筠攝）

2022/11/07 12:45

〔記者魏瑾筠／新北報導〕距11月26日投票日剩不到20天，選前之夜的場地也成角力焦點。民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室今針對11月25日板橋第一運動場（簡稱：板一）前廣場被誰借走？申請板橋區運路權至今12天未獲回函提出質疑，呼籲國民黨新北市長侯友宜的執政團隊、侯友宜選舉辦公室講清楚說明白，大嗆侯友宜「鴨霸」、沒運動家精神，連借選前之夜的場地、路權都要阻擾、打壓。

林佳龍競選辦公室發言人何博文、李坤城今召開「請問侯友宜，借一條路有多難，你到底在怕什麼？」記者會，何博文質疑，林辦於8月19日行文至新北市政府體育處，申請於選前之夜借板一，對方回該時段無檔期可借用，但至今林辦仍問不到是哪個團體、協會借用，質疑是否被侯辦借走，對此抨擊侯友宜「假公濟私、濫用行政資源，公器私用到極點」。

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接著何博文表示，板一旁的區運路算是市中心且是開闊場地，林辦對此於9月19日向板橋區公所申請區運路權，但同月29日收到公所回函須在30天前提出申請，孰料林辦於10月25日上午8點親自派人送件到區公所，但至今已12天卻仍未收到回函。

「一般民眾申請路權不會受到如此刁難，侯辦做法非常不光明磊落！」何博文質疑，倘若區公所拒絕區運路權申請是否因為地點距離板一較近？是否因為侯辦舉辦選前之夜要停放很多車輛、遊覽車，才讓在野黨競爭對手申請路權處處碰壁？呼籲侯市府、侯辦針對具體問題給予答覆。

「希望侯團隊可以公開透明資訊！」李坤城砲轟，林辦申請板一被拒，就跟立法院長游錫堃於2014年參選新北市長辦選前之夜，被時任新北市長朱立倫打壓場景一樣。李坤城也質疑，侯市府呼籲民眾在新北耶誕城期間搭乘大眾交通運輸工具，卻在選前之夜叫大家坐遊覽車？

李坤城痛批，侯友宜的支持者都已經喊要贏40萬票了，卻連一條都不讓給林佳龍，對此大嗆侯友宜不要那麽鴨霸、一點運動家精神都沒有，呼籲侯團隊將板一誰借走？何時借？以及區運路權是否能借？講清楚說明白。

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