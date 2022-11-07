馬公市長候選人黃健忠 提出電子智慧手環免費發送弱勢族群政策

澎湖邁向老齡化社會，長照成為未來施政政策。（黃健忠提供）

2022/11/07 10:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖面臨少子化及高齡化影響，長者照顧勢必成為未來政策主流。民進黨馬公市長候選人黃健忠率先端出長者政見牛肉，提出馬公市民65歲以上長者罹患慢性病、失智、獨居及中低收入戶、身心障礙者，免費配發智慧電子手環。

黃健忠有感社會高齡化、少子化，家中長者安全及健康之重要性，並思考如何協助家中長者維持或強化其活力，獲得生活安全之維護，紓解家庭照顧者之壓力，身心獲得平衡，出外工作家屬亦可安心打拚，進而享有高品質的生活，因此提出弱勢族群免費配發電子智慧手環。

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電子智慧手環具有健康追蹤、跌倒偵測、血氧濃度偵測等功能，同時傳輸睡眠、心率、步數及血壓等健康數據到雲端健康照護管理平台，透過科技運用在預防醫療，了解長輩健康狀況，若有問題亦可即時轉介醫院接受治療，避免因疏於注意造成長者健康受損，留下一生的遺憾。

另外智慧手環同時搭載GPS、Wi-Fi定位，家屬可即時追蹤長者所在位置，同時也可以查詢歷史軌跡及超出守護範圍通知等功能，不僅能擴大活動範圍，強化獨立生活的能力，提升生活品質，亦可降低家庭照護者壓力。若長者不小心走失時，家屬也可迅速找回家人。如遇緊急事故時也可按SOS緊急求助按鈕，讓家屬隨時可關懷長者之安全與健康。期待透過智慧科技導入，維護弱勢民眾居家安全，落實馬公市成為宜居城市。

民進黨馬公市長候選人黃健忠，提出免費發送電子智慧手環給弱勢族群。（黃健忠提供）

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