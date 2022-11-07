為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    11/14新北市長辯論會 侯友宜選辦：林佳龍想參加台北市長辯論

    新北市長侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭說，民進黨新北市長候選人林佳龍其實想參加台北市長候選人辯論會。（侯友宜選辦提供）

    新北市長侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭說，民進黨新北市長候選人林佳龍其實想參加台北市長候選人辯論會。（侯友宜選辦提供）

    2022/11/07 09:47

    〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市長候選人電視辯論會剛落幕，由新北市選舉委員會舉辦的市長候選人辯論式公辦政見會將於11月14日登場。侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭今天表示，林佳龍曾誇口跑百個市場，但親自到場次數寥寥可數，反而在電視機前觀看台北市長辯論會，其實大家都知道，「林佳龍想參加的是台北市長辯論會」。

    「請林佳龍好好參選2022！」王敏旭說，林佳龍先前誇口要掃100個市場，實際到場次數卻少得可憐，搞不好連掃街都跳票；林佳龍只想麻煩黨籍立委幫忙站最辛苦的路口，麻煩蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌站台，果真是「全台最大小雞」，辛苦都別人做、有曝光都自己來。

    王敏旭表示，侯友宜選辦認真衝刺2022年新北市長選舉，新北市長侯友宜在兼顧市政的狀況下，利用下班時間、假日爭取選民認同，選辦年輕人也積極到路口宣講18歲公民權。

    針對辯論部分，王敏旭提到，2018年時任台中市長林佳龍競選連任時，面對當時競選對手、現任台中市長盧秀燕，林佳龍陣營表示，「主動要求辯論，應是選情告急」，不知道林佳龍回頭看2018年的自己，是否有相同的感受。

    他說，同樣的人、同樣的事，應該用同樣的標準檢視，不能因為地點和身分不一樣，就有「雙標」，當時林市長理直氣壯、現在林候選人大呼小叫，何苦為難自己？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    選戰倒數20天最後衝刺！ 林佳龍感謝新北議員戰友相助
    2022/11/06 22:21

    選戰倒數20天最後衝刺！ 林佳龍感謝新北議員戰友相助
    侯友宜客家後援會成立 提未來4年再蓋5座哈客館
    2022/11/06 17:17

    侯友宜客家後援會成立 提未來4年再蓋5座哈客館
    代林佳龍出席競總成立 廖婉如：市長要有視野格局
    2022/11/06 15:25

    代林佳龍出席競總成立 廖婉如：市長要有視野格局
    蘇揆七度新北輔選 喊話讓林佳龍當選、民進黨市議員全壘打
    2022/11/05 22:58

    蘇揆七度新北輔選 喊話讓林佳龍當選、民進黨市議員全壘打

    元宇宙MetaCity M全球封測2萬人參與
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播