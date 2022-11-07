11/14新北市長辯論會 侯友宜選辦：林佳龍想參加台北市長辯論

新北市長侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭說，民進黨新北市長候選人林佳龍其實想參加台北市長候選人辯論會。（侯友宜選辦提供）

2022/11/07 09:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市長候選人電視辯論會剛落幕，由新北市選舉委員會舉辦的市長候選人辯論式公辦政見會將於11月14日登場。侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭今天表示，林佳龍曾誇口跑百個市場，但親自到場次數寥寥可數，反而在電視機前觀看台北市長辯論會，其實大家都知道，「林佳龍想參加的是台北市長辯論會」。

「請林佳龍好好參選2022！」王敏旭說，林佳龍先前誇口要掃100個市場，實際到場次數卻少得可憐，搞不好連掃街都跳票；林佳龍只想麻煩黨籍立委幫忙站最辛苦的路口，麻煩蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌站台，果真是「全台最大小雞」，辛苦都別人做、有曝光都自己來。

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王敏旭表示，侯友宜選辦認真衝刺2022年新北市長選舉，新北市長侯友宜在兼顧市政的狀況下，利用下班時間、假日爭取選民認同，選辦年輕人也積極到路口宣講18歲公民權。

針對辯論部分，王敏旭提到，2018年時任台中市長林佳龍競選連任時，面對當時競選對手、現任台中市長盧秀燕，林佳龍陣營表示，「主動要求辯論，應是選情告急」，不知道林佳龍回頭看2018年的自己，是否有相同的感受。

他說，同樣的人、同樣的事，應該用同樣的標準檢視，不能因為地點和身分不一樣，就有「雙標」，當時林市長理直氣壯、現在林候選人大呼小叫，何苦為難自己？

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