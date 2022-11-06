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    將高虹安類比「水門案」 立院民眾黨團籲調查局儘快「自證清白」

    立院民眾黨團不僅將高虹安類比美國「水門案」，更表示，調查局的聲明可以說明，調查局與日前稱消息來源為檢調單位的媒體之間，至少有一方說謊。（資料照）

    立院民眾黨團不僅將高虹安類比美國「水門案」，更表示，調查局的聲明可以說明，調查局與日前稱消息來源為檢調單位的媒體之間，至少有一方說謊。（資料照）

    2022/11/06 23:56

    〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安遭國民黨新竹市長候選人林耕仁踢爆，涉嫌詐領助理費，調查局稍早發聲明指出，北機站尚未約詢檢舉人或其他關係人，將秉持行政中立依法辦理。立院民眾黨團不僅將高虹安類比美國「水門案」，更表示，調查局的聲明可以說明，調查局與日前稱消息來源為檢調單位的媒體之間，至少有一方說謊。

    立院民眾黨團今日深夜發聲明指出，調查局否認本案已經約談過任何人，包括檢舉人，至少可以說明，調查局與日前聲稱消息來源為檢調單位的媒體之中，至少有一方說謊，調查局應儘快偵辦林耕仁、吹哨者，與報導獨家新聞的媒體，才能自證其清白。

    林耕仁今日稍早也發聲明指出，民眾黨指謫他的消息來源為「國家機器」或「民進黨」，只是想轉移焦點、撇清責任。對此，立院民眾黨團也透過聲明批評，林耕仁以「公共利益」為藉口，擅自公佈涉及他人隱私的個資，「公共利益」的界定有嚴謹程序，不是林耕仁與立院民進黨團總召柯建銘能決定的。

    立院民眾黨團強調，高虹安的李姓前助理的勞健保投保資料，與立法院薪資之外的其他所得，不僅立法院人事室與高虹安辦公室不會有，林耕仁與高虹安辦公室的任何助理也都無法取得，新竹市選舉背後的「大魔王」是誰，其實呼之欲出。民眾黨團更將高虹安爭議類比美國「水門案」，批評對手不當蒐集、利用個資，並將個資用於民主選舉中，以打擊政治對手，已經是台灣民主政治史上最大的醜聞與危機，「美國水門案卑劣手法是用在美國的總統大選，台灣的水門案卑劣手法卻是用在45萬人口的新竹市長選舉」。

    立院民眾黨團也表示，高虹安已經準備好李姓前助理工作的所有證據，與被指控事件的相關資料，近期就會送達檢調單位。

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