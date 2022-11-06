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    蔡英文2天5場桃園輔選 張善政：資源不對等、行政不中立

    蔡英文2天5場桃園造勢，張善政（中）受訪批民進黨從一開始資源不對等、行政不中立。（記者李容萍攝）

    蔡英文2天5場桃園造勢，張善政（中）受訪批民進黨從一開始資源不對等、行政不中立。（記者李容萍攝）

    2022/11/06 23:12

    〔記者李容萍／桃園報導〕蔡英文總統今天桃園趕3場、明天又要來桃園趕2場為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬造勢，提及台積電將落腳桃園龍潭，是否在為選舉大開支票？對此，國民黨桃園市長候選人張善政今晚連趕3場團結之夜站台，他批評民進黨從一開始就是這個樣子，資源不對等、行政不中立，即使在此打壓下，他的陣營還是一步一腳印往前走，「我們越走越好，我們不怕」。

    張善政表示，他今天一路掃街拜票下車快虛脫，看到大家熱情支持，疲憊一掃而空，自他參選，民進黨無所不用其極抹黑、抹紅，非常惡劣，投票剩下20天不知道民進黨會使什麼招數，請大家支持他到11月26日勝選為止。

    被問及蔡英文頻到桃園輔選，張善政表示，蔡英文來桃園幾場都沒有用，主要蔡還是要專心在國政，最近出現「台版柬埔寨」事件，桃園有很多受害人，桃園鄉親最在意的就是蔡英文到底能不能把國家的治安做好，這才是大家最關心的事情。

    張善政也說，民進黨和蔡英文要是可以幫桃園龍潭引進科技大廠，都已經在任幾年了，為什麼現在才在講？而且又是在選舉，他在科技部長任內，曾經幫助台積電進入駐中科園區，他有這個經驗，將來他上任以後，是最有能力來幫台積電或者是任何國際的科技大廠進駐桃園。

    張善政今晚出席市議員候選人劉安祺在中壢區舉辦龍岡團結之夜，由立委魯明哲及多位里長候選人陪同，頒發黨齡70年及50年老黨員獎狀，感謝對國民黨支持，張善政受到大批支持民眾熱烈歡迎，揮舞國旗、選舉旗子，全場高喊「張善政凍蒜、劉安祺凍蒜」；張善政接著也到中壢區原住民集會所前、銀河廣場為市議員候選人葉明月、謝克洋站台。

    國民黨桃園市長候選人張善政（中）、立委魯明哲（左3）一同為中壢區市議員候選人劉安祺（右3）在龍岡地區舉辦的團結之夜站台。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長候選人張善政（中）、立委魯明哲（左3）一同為中壢區市議員候選人劉安祺（右3）在龍岡地區舉辦的團結之夜站台。（記者李容萍攝）

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