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    周春米東港政績說明會 蘇貞昌：屏東出首位女縣長正是時候

    左起立委李昆澤、縣長潘孟安、行政院長蘇貞昌為周春米輔選。（記者陳彥廷攝）

    左起立委李昆澤、縣長潘孟安、行政院長蘇貞昌為周春米輔選。（記者陳彥廷攝）

    2022/11/06 22:47

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕地方縣市選舉逼近，選戰熱度逐漸增塭，行政院長蘇貞昌傍晚赴屏東東港，為黨籍縣長候選人周春米的政績說明會站台，他大讚周春米溫柔且堅定，台灣出了首位女性總統，現在自己的家鄉屏東出了首位女性縣長正是時候。

    選舉倒數20天，雖然屏東縣政治版圖長期綠大於藍，但民進黨仍是重兵集結，民進黨本屆推出立委周春米要固守南台灣大票倉，今天她邀請老縣長蘇貞昌、現任縣長潘孟安和立法委員蘇巧慧、李昆澤，一齊南下為屏東縣長候選人周春米站台，舉辦「中央地方做伙拚・民主台灣大步行」的政績說明會，延續安居樂業，邁向希望城市。

    蘇貞昌說，中央近年已核定東港多項基礎建設，從農漁產品到遊憩觀光的大鵬灣等等建設，而中央的部分則在照顧少子化、長照預算上是屢創歷史新高。

    他說，屏東縣長候選人周春米堅定溫柔，爭取交通、醫療資源之際，不但照顧學生校園環境，也相當重視婦女保護，訂定影響婦女權益的百年典章制度，屏東出女性縣長正是時候，大家拜託一定要支持周春米。

    屏東縣黨部主委羅平道表示，在民進黨努力下，中央地方同心，一起爭取多向大型交通建設，高鐵、東西向快速道路都要來到屏東，顯現綠色執政品質保證。

    陳吉仲表示，自己出身屏東萬丹農村，家庭務農的經驗，讓他深知基層農民的心聲，因此上任後積極推動農民保險、農產保險。這幾年，在周春米委員與潘孟安縣長的合作爭取下，農委會在屏東投入超過75億的資源，包含強化漁業基礎設施、興建農漁產外銷冷鏈設備、包裝廠、製冰廠、物流中心等，並穩定輸中受阻農產品價格，照顧屏東的農漁民，讓屏東的農漁產可以走向世界。

    潘孟安致詞時指出，這幾年在中央支持地方的建設下，屏東已有長足的進步，而這在2016年政黨輪替前，是想都不敢想的事，屏東人要什麼都會被拒絕，他要拜託鄉親，屏東要進步絕對不能走回頭路，台灣要進步絕對要讓有能力做事的團隊做事，民主進步黨讓地方縣政，和中央的國政同步一起大進步。

    周春米表示，感謝蘇院長、潘縣長、陳主委、羅主委對他的支持，我屏東我驕傲這幾年成為屏東人的共同經驗，很高興能夠為屏東的交通、醫療、教育出一份力。屏東優異的執政表現，是大家一棒接一棒共同打造起來的，不是用嘴巴喊一喊。她很榮幸能夠成為屏東縣長候選人，對於未來的縣政，周春米非常有信心，可以延續安居樂業，屏東繼續向前，營造希望城市！

    潘孟安懇請鄉親支持周春米。（記者陳彥廷攝）

    潘孟安懇請鄉親支持周春米。（記者陳彥廷攝）

    蘇貞昌核定東港、鹽埔漁港各自不同的大型建設。（記者陳彥廷攝）

    蘇貞昌核定東港、鹽埔漁港各自不同的大型建設。（記者陳彥廷攝）

    蘇貞昌向鄉親推薦東港鎮長候選人林漢丑。（記者陳彥廷攝）

    蘇貞昌向鄉親推薦東港鎮長候選人林漢丑。（記者陳彥廷攝）

    蘇貞昌與黨籍屏東縣長候選人周春米、議員及鄉鎮長候選人共同高呼凍蒜。（記者陳彥廷攝）

    蘇貞昌與黨籍屏東縣長候選人周春米、議員及鄉鎮長候選人共同高呼凍蒜。（記者陳彥廷攝）

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