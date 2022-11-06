蘇清泉稱爭取屏東車站高架化 蘇貞昌：還沒當立委向誰爭取？

蘇貞昌今天到潮州主持農業國際包裝廠動土典禮。（記者陳彥廷攝）

2022/11/06 23:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕行政院長蘇貞昌今日下午南下屏東主持農業國際包裝場動土儀式，提到2任行政院長任內對故鄉屏東照顧的心情，並狠酸國民黨縣長候選人蘇清泉日前聲稱爭取屏東車站高架化是胡說八道，因為就是他在首任任期核定屏東鐵路高架化，沿線6座車站一併高架，「當時那位還沒當立委，沒跟他說過話，怎麼爭取？」

蘇貞昌今天致詞時表示，他身為屏東子弟，對於位處台灣尾的屏東有很深厚的情感，40多年前他初次踏入政壇參選時，鐵路電氣化僅到高雄，國道1號高速公路也只到鳳山，「屏東不是踦尾包衰，而是好酒沉甕底」，而這番話深深觸動屏東人的心聲。

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有鑑於此，蘇院長指出，他2006年初任行政院長時，即大力推動屏東交通建設，當時台鐵規劃將位於高雄鳳山的機廠移至潮州，而台鐵屏東段鐵路原本只計劃設3處高架車站，為了不讓列車行駛忽高忽低如雲霄車，在時任屏東縣長曹啟鴻及立法委員潘孟安的積極爭取下，他於同年5月到屏東潮州視察時，即當場裁示屏東到潮州鐵路全線雙軌高架化，並增設屏東、歸來、麟洛、西勢、竹田、潮州等6個新的高架車站，

來到當初核定的鄉鎮，蘇貞昌突然有感而飛，說他最近在屏東縣長選舉發現有個候選人說高架是他爭取的，問題時這個人當時根本還沒有當立法委員，也沒有跟他說過話，怎麼可能爭取呢？但當時他連當立委都還沒有，而是他在他任內裁定的，他連跟我講話的機會都沒有，是要去跟誰爭取？

蘇貞昌更以台灣俗諺形容是「牽線沒人、分魚一堆」，好康的都他，辛苦的則是牽托別人，功能全都自己要接收，但過程卻都不要擔，現在全線高架，那個候選人不敢說是他裁定的，竟說是他爭取的，他很疑惑他是向誰爭取，因為就是他裁定這個經費高達245億元的全線高架政策。

蘇貞昌並表示，他於2019年1月14日再任行政院長後，2月27日亦前往屏東鹽埔漁港視察，當時林漢丑總幹事現場提出東港漁港碼頭僅3米深，建議應予以浚深，否則漁船將無法進港，他也當場答應允諾，並浚深至6米，如今已能提供1200噸漁船進港停泊，對當地漁業發展助益甚深。

蘇貞昌也提到，屏東生產的農產品的品項多、品質好，為「了能夠提升外銷品質，提高產值，他上個月在農業生物科技園區成立「國際保鮮物流中心」，現在又指示農委會補助屏東縣政府設置「農業國際化標準包裝加工廠」，經費高達5億多元，就是希望鄉親的果品不必載去台南蒸熟，提升屏東農產品的競爭力！希望照顧故鄉，也讓台灣愈來愈好！

蘇貞昌說，他受到台灣這片土地的滋養，以及鄉親父老的栽培，並一路從台灣尾拚到台灣頭，因此他由衷盼望大家能共同合作，為台灣人民及這塊土地打拚。蘇院長說，過去南北資源分配不均，屏東未能獲得中央妥善照顧，因此產業及經濟發展有限，現在中央不僅有心照顧，更與地方一條心，共同打拚地方建設，也讓地方鄉親受惠。

蘇貞昌進一步指出，他從40多年前開始從政，一路打拚到現在，如今能看到台灣的進步，也不枉費他這一輩子努力打拚，以及屏東鄉親對他的期許。最後，蘇貞昌並再度肯定屏東縣政府用心推動地方建設，並請農委會將該座加工廠打造得更完善，希望大家為了一代代的好將來繼續打拚，讓屏東的發展更將亮眼精采。

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