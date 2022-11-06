選戰倒數3週 民眾黨透露柯文哲「差不多」選前1週才請假

台北市長柯文哲（中右）何時請假輔選，引起外界關注。圖為他與市長候選人黃珊珊（中左）4日出席「2022電器空調影音3C大展」，並參觀攤位。（資料照，記者方賓照攝）

2022/11/06 18:48

〔記者黃靖媗／台北報導〕九合一大選倒數不到3週，民眾黨共提名3位直轄市長與縣市長候選人，並與無黨籍台北市長候選人黃珊珊合作，身兼黨主席的台北市長柯文哲將何時請假輔選，引起外界關注。民眾黨發言人盧冠妃透露，具體日期、地點都已有初步規劃，還在整合中。台北市政府發言人陳智菡則透露，柯文哲差不多會在選前一週開始請假，但柯文哲請假期間仍會親自主持晨會。

發言人盧冠妃表示，柯文哲希望在最後階段加大輔選力道，黨部規劃透過車隊掃街，有效接觸選民，日期與地點都已經有初步規劃，目前尚在整合中。民眾黨文宣部主任許甫補充，柯文哲具體請假的時間，還需要綜合市政考量才能定案，行程則還在規劃，由於民眾黨提名的直轄市長、縣市長候選人皆在北部，選前之夜應該也會在北部。

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北市府發言人陳智菡表示，之前有傳聞指出會請兩週，但兩週太久了，一方面要以市政為主，另一方面最後也要把握時間衝刺選戰，原則上還是會規劃請假。至於是否會提前一週請假，陳智菡僅表示「差不多」，並補充柯文哲請假期間，將由彭振聲副市長與秘書長陳志銘代理市政，且柯文哲仍堅持早上的晨會必須由他親自主持。

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