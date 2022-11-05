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    李雨蓁承諾當選後續邀紙風車演出 推公托共構社宅、鄰捷運黃線

    李雨蓁在紙風車劇團扮演客棧一員角色 ，提出與老虎共存方式，就是帶老虎到高雄玩。（台灣基進提供）

    李雨蓁在紙風車劇團扮演客棧一員角色 ，提出與老虎共存方式，就是帶老虎到高雄玩。（台灣基進提供）

    2022/11/05 22:54

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣基進高雄市議員候選人李雨蓁今表示，她與同黨候選人楊佩樺、張婷婷推出「虎愛遍佈高雄」藝文活動，邀請紙風車劇團演出經典親子劇「武松愛老虎 」，吸引超過3000人潮，3人也登台演出笑果十足，共同承諾當選後會繼續辦，她更提出公托與社宅共構，捷運黃線等周圍設置公托，讓家長安心接送孩子，在高雄能夠安心成長。

    李雨蓁表示，她在學生時期曾經加入過話劇社，不僅熟悉舞台表演，也樂於參與演出，帶給小朋友歡樂，她發揮話劇社天份，這次在紙風車劇團扮演客棧一員角色，提出如何與劇中老虎共存方式，就是帶老虎到高雄玩。

    李雨蓁說，高雄不只有方便大眾運輸，還有許多精彩活動，連高雄市民為了參與都要累死了，相信老虎也一定能暢玩高雄，將劇情融入高雄特色，生動表情搭配誇張的肢體動作，展現逗趣十足，現場笑聲不斷。

    李雨蓁指出，帶著下一代認識高雄，並對城市產生認同感是責任，平時就很喜歡帶著姪子遊覽高雄各地，這次透過演出方式，即便只是簡單橋段，也希望能讓現場親子感受身為高雄人光榮感，透過誇張演技，突破參與政治後形象，就是希望能夠帶給孩子們歡笑。

    李雨蓁認為，除了帶給孩子歡笑之外，她的政見也強調大眾運輸與公共托育政策，希望透過完整大眾運輸系統，開闢多線接駁公車服務，改善社區內步道系統，降低學童通勤風險與成本；另一方面讓公共托育與社會住宅共構，同時在大眾運輸系統周圍設置公托，讓家長能夠上下班安心接送孩子，未來也會積極爭取捷運黃線站點設置公共托育，讓孩子在高雄安心成長。

    台灣基進高雄市議員候選人李雨蓁、楊佩樺、張婷婷推出「虎愛遍佈高雄」藝文活動，邀請紙風車劇團演出經典親子劇「武松愛老虎 」，吸引超過3000人潮。（台灣基進提供）

    台灣基進高雄市議員候選人李雨蓁、楊佩樺、張婷婷推出「虎愛遍佈高雄」藝文活動，邀請紙風車劇團演出經典親子劇「武松愛老虎 」，吸引超過3000人潮。（台灣基進提供）

    台灣基進高雄市議員候選人李雨蓁（中）、楊佩樺（右）、張婷婷（左）邀請紙風車劇團演出經典親子劇「武松愛老虎 」，3人登台演出笑果十足，共同承諾當選後會繼續辦。（台灣基進提供）

    台灣基進高雄市議員候選人李雨蓁（中）、楊佩樺（右）、張婷婷（左）邀請紙風車劇團演出經典親子劇「武松愛老虎 」，3人登台演出笑果十足，共同承諾當選後會繼續辦。（台灣基進提供）

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