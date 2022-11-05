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    周錫瑋稱「民進黨逼台積電去美國」 沈慧虹競辦：國民黨勿造謠騙票

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹呼籲國民黨不要用謠言製造恐慌、騙選票。（記者洪美秀攝）

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹呼籲國民黨不要用謠言製造恐慌、騙選票。（記者洪美秀攝）

    2022/11/05 23:52

    〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁今晚合體韓國瑜造勢，前台北縣長周錫瑋助講指稱，「台積電要離開台灣，民進黨要逼著台積電到美國去」。對此，民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室說，國民黨用產業威脅台灣人民的這一套已經不管用，這種謠言只會傷害產業，不會帶來選票，也不會獲得選民支持。

    沈慧虹陣營說，半導體產業是台灣的護國神山，而過去8年，竹科與新竹市府一起對抗疫情，也共同創造產業的友善環境。呼籲選戰進入倒數，國民黨不要用謠言製造恐慌、騙選票。

    韓國瑜在晚會上說，新竹市長不能只辦活動放煙火，身心障礙與中低收入戶過著辛苦的日子。沈慧虹競選辦公室則指出，過去8年，沈慧虹與林智堅市長、市府團隊用建設翻轉城市，也致力於藝文平權，舉辦許多親子活動，讓新竹人不用出遠門，在地就可享受藝文展演。

    沈慧虹說，過去新竹市重新規畫身心障礙福利大樓、啟用北台灣最大最完整身障就業綜合大樓，也設立桃竹苗首座公設專辦的兒童發展早期療育中心，她參選以來也提出在宅醫療、18到20歲特殊境遇兒少銜接型無息生活貸款、增設早療與身障照護據點、全市公共建設納入通用設計、加強身心障礙者就業媒合等五大社福政策。

    前台北縣長周錫瑋（見圖）今天在國民黨新竹市長候選人林耕仁造勢大會上助講時指稱，「台積電要離開台灣，民進黨要逼著台積電到美國去」。（記者洪美秀攝）

    前台北縣長周錫瑋（見圖）今天在國民黨新竹市長候選人林耕仁造勢大會上助講時指稱，「台積電要離開台灣，民進黨要逼著台積電到美國去」。（記者洪美秀攝）

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