鄭朝方「童趣方城市」嗨翻竹北 下雨也趕不走人潮

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（右4）今天下午在竹北水圳森林公園舉辦「童趣方城市」。（記者黃美珠攝）

2022/11/05 20:37

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方今天下午在竹北水圳森林公園舉辦「童趣方城市」，邀請知名的FOCA福爾摩沙馬戲團到場表演「潘朵拉的盒子」。現場一度落下不小的雨點，但節目太精彩，大人、小孩撐傘、穿雨衣堅守，現場1500張椅子一度供不應求。

鄭朝方說，這是FOCA馬戲團第一次進入竹北公開演出。演出的「潘朵拉的盒子」劇目內容取自神話中潘朵拉盒內所保留的最後一樣東西「希望」，而這正是他想要傳達、送給所有竹北市民們的禮物。

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鄭朝方說，一個城市的生、死、偉大，不在有多高端先進的科技，或是有多少能言善辯的各類專家學者，而是在於「文化」！所有科學若都能從文化出發，那麼這個城市會有符合其在地特色的建築、城市美學，市民自幼及長的教育和養育，乃至氣質、品味以及道德也都將完全不同。

他不諱言，比起搞政治，他有更多的專業在文化領域，這讓他擁有更多的文化資源，也讓他看世界的眼光跟旁人不一樣。

在最後倒數時刻仍堅持繼續舉辦親子活動，鄭朝方說他就是要宣示，以後他當竹北市長，就是要讓竹北的孩子在自己的城市裡就能體驗更多元、優質的藝文活動，他希望藉著這種更新地方政治的方式導入城市的新希望與願景，讓市民能有更好品質的生活。

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（中）今天下午在竹北水圳森林公園舉辦「童趣方城市」。（記者黃美珠攝）

大小朋友撐著傘，也要守在民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方的「童趣方城市」上，看完FOCA馬戲團的精彩演出。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方的「童趣方城市」儘管一度有「雨神」同行，但是現場依舊爆棚。（記者黃美珠攝）

FOCA馬戲團今天下午替竹北市大小朋友帶來精彩的演出。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方的「童趣方城市」活動一直很受親子們的歡迎。（記者黃美珠攝）

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