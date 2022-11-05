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    北市電視辯論》批藍綠搞棄保 黃珊珊：台北交給兩大黨必是新災難

    台北市長候選人黃珊珊5日出席電視辯論會，進入會場前接受媒體聯訪。（記者方賓照攝）

    台北市長候選人黃珊珊5日出席電視辯論會，進入會場前接受媒體聯訪。（記者方賓照攝）

    2022/11/05 18:02

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會落幕，無黨籍候選人黃珊珊會後表示，國民黨、民進黨輪流喊棄保，但在民主社會中，每個人都是自由的，市民不藍也不綠，都是被意識形態操弄才會分裂，陷入藍綠不共戴天的立場，而台北市中間選民已形成新板塊，此為藍綠難奪走的部分，未來當市長必會維持非藍非綠的新戰區，否則若將台北交回兩大黨，「絕對是一場新的災難」。

    黃珊珊表示，過去最早為國民黨先喊棄保，後又為民進黨喊，國民黨再接著喊，如今的辯論會上民進黨候選人陳時中又提出棄保問題，但棄保就是兩大黨把人民分顏色藉此擷取各自政黨利益的方式。

    黃珊珊指出，台灣作為民主自由的社會，每個人都有自由意志才是真民主，而每位市民不藍也不綠，都是被意識形態操弄才會分裂，藍綠不斷以意識形態綁架人民，站在永不共戴天立場，沒人願為市民利益坐下來一起討論。

    黃珊珊強調，台北市的藍綠板塊已往兩邊偏移，中間選民形成真正新板塊，此為藍綠無法奪走的部分，才會在這場選舉中不斷以棄保方式，企圖麻痺、綁架還在意識形態內猶豫的人民，因此藉由今日辯論會，喊話人民作為自由的人、擁有自由選票及抑制，應選出最適合這座城市的市長，不再受限於可能的意識形態中。

    黃珊珊重申，當選市長後會將台北維持為非藍非綠的非戰區，歡迎每個有才能的人、也願與不同立場者一起合作，此才是台北市民之福，斷言若將台北市交回兩大黨，「絕對是一場新的災難」。

    台北市長候選人黃珊珊5日電視辯論會後表示，國民黨、民進黨輪流喊棄保，但在民主社會中，每個人都是自由的，市民不藍也不綠，都是被意識形態操弄才會分裂。（記者方賓照攝）

    台北市長候選人黃珊珊5日電視辯論會後表示，國民黨、民進黨輪流喊棄保，但在民主社會中，每個人都是自由的，市民不藍也不綠，都是被意識形態操弄才會分裂。（記者方賓照攝）

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