卓冠廷北大特區拜票 黃捷第3度助陣

高雄市議員黃捷（左二）陪同新北市議員卓冠廷（右）掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

2022/11/05 17:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員第8選區（土城樹林三峽鶯歌）候選人卓冠廷展開選前最終衝刺，號召支持者堅定支持不被分票，今天邀請到超高人氣的高雄市議員黃捷北上助陣，鎖定年輕學生、家庭聚集的台北大學三峽校區一帶，沿途和民眾問候請託，吸引許多人開心上前求合照。

選前倒數最後21天，卓冠廷表示自己是新人參選，相當不穩定，且很多地方耳語謠傳「要分票」，對新人傷害極深，讓他直言非常緊張，黃捷今日也是第3度到卓冠廷選區助陣，她表示，卓冠廷是歷練豐富的前輩，懇託大家集中支持17號卓冠廷。

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卓冠廷及黃捷一行人從台北大學前出發，沿街徒步向店家、居民問候，不少人遠遠看到掃街隊伍紛紛拿出手機跑上前求合照，也有店家主動走出邀請在店門口合影留念，更遇到許多民眾主動表示「我是高雄鳳山人，現在戶籍在三峽」，主動向兩人打氣加油，讓黃捷直呼「好有緣」、「好溫暖」。

卓冠廷說，一趟下來收到許多支持鼓勵，很多人會說社區大樓的居民對政治相對陌生，但他認為並非如此，尤其北大社區相當團結，更是密切關心時事，還有民眾走近卓冠廷，主動談起對「恩恩事件」的看法，要卓冠廷加油好好替人民說話。

卓冠廷表示，政治環境跟人民的想法是一直在與時俱進的，黃捷就是新政治很好的例子，他會秉持以道理服人、以理念感動人的精神，發揮監督的力量，讓大家可以相信新選擇，並且堅定投給土樹三鶯17號的卓冠廷。

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