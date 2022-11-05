北市電視辯論》開場前蘇煥智人馬闖會場搶麥克風被警方架走
2022/11/05 17:42
首次上稿 14:26
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更新時間 17:42
〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會今天下午2點在台北國際會議中心（TICC）登場，本次辯論由民間三立及TVBS主辦，僅邀請民調前三名國民黨台北市長候選人蔣萬安、民進黨台北市長候選人陳時中、無黨籍台北市長候選人黃珊珊參加，卻引來其他市長候選人不滿，蘇煥智連日喊話加入辯論，今會場還發生插曲，蘇陣營人士闖入引發騷動，最後被警方架離。
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辯論會一開場就有意外，台北市長選舉電視辯論會現場遭人衝入，鏡頭外有抗議的聲音，據了解，該人士為蘇煥智陣營的人，衝上台搶陳時中的麥克風，但搶不成被制止後又轉向要搶黃珊珊的麥克風，除身邊蘇煥智的競選背心外，更大喊「7號蘇煥智」，但最後警察穿過鏡頭把人架走。
蘇煥智也在電視辯論會場外開記者會，他表示之所以堅持今天要來表達看法，主要是認為辯論只有三個候選人，無法讓市民得知其他候選人的意見，應該讓所有候選人都有公開辯論的機會。
蘇煥智不滿NCC主委不負責任，應該把關卻沒有把關，變成辯論會讓政治大黨壟斷，他指出大家可能都有誤解，認為舉辦辯論的是商業電視台，當然可以自己辦，但衛星電視台是公共財、有社會責任，不是想怎麼做就怎麼做，選罷法有明文規定辯論。