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    北市電視辯論》開場前蘇煥智人馬闖會場搶麥克風被警方架走

    今會場還發生插曲，蘇陣營人士闖入引發騷動，最後被警方架離。照片為蘇陣營人士被架離到場外。（記者楊心慧攝）

    今會場還發生插曲，蘇陣營人士闖入引發騷動，最後被警方架離。照片為蘇陣營人士被架離到場外。（記者楊心慧攝）

    2022/11/05 17:42

    首次上稿 14:26
    更新時間 17:42

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會今天下午2點在台北國際會議中心（TICC）登場，本次辯論由民間三立及TVBS主辦，僅邀請民調前三名國民黨台北市長候選人蔣萬安、民進黨台北市長候選人陳時中、無黨籍台北市長候選人黃珊珊參加，卻引來其他市長候選人不滿，蘇煥智連日喊話加入辯論，今會場還發生插曲，蘇陣營人士闖入引發騷動，最後被警方架離。

    辯論會一開場就有意外，台北市長選舉電視辯論會現場遭人衝入，鏡頭外有抗議的聲音，據了解，該人士為蘇煥智陣營的人，衝上台搶陳時中的麥克風，但搶不成被制止後又轉向要搶黃珊珊的麥克風，除身邊蘇煥智的競選背心外，更大喊「7號蘇煥智」，但最後警察穿過鏡頭把人架走。

    蘇煥智也在電視辯論會場外開記者會，他表示之所以堅持今天要來表達看法，主要是認為辯論只有三個候選人，無法讓市民得知其他候選人的意見，應該讓所有候選人都有公開辯論的機會。

    蘇煥智不滿NCC主委不負責任，應該把關卻沒有把關，變成辯論會讓政治大黨壟斷，他指出大家可能都有誤解，認為舉辦辯論的是商業電視台，當然可以自己辦，但衛星電視台是公共財、有社會責任，不是想怎麼做就怎麼做，選罷法有明文規定辯論。

    未獲邀參加辯辯論會的市長候選人蘇煥智到場外抗議並說明自己理念。（記者方賓照攝）

    未獲邀參加辯辯論會的市長候選人蘇煥智到場外抗議並說明自己理念。（記者方賓照攝）

    蘇煥智在辯論會場外抗議並說明自己理念。（記者方賓照攝）

    蘇煥智在辯論會場外抗議並說明自己理念。（記者方賓照攝）

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