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    曾聖光戰死烏克蘭 王定宇曝「回家進度」

    25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前與俄軍交戰時受傷失血過多而死。（圖擷自臉書）

    25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前與俄軍交戰時受傷失血過多而死。（圖擷自臉書）

    2022/11/05 12:25

    〔記者陳政宇／台北報導〕25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，昨傳出日前與俄軍交戰時受傷失血過多而死，外界盼盡早接英靈回台。立法院外交國防委員會召委王定宇今（5）日表示，戰區充滿不確定性和聯繫的困難，我國外交部正在努力中，並透過長老教會協助烏克蘭的人道組織「台灣隊（Team Taiwan）」努力協尋。

    外交部今日稍早說明，外交部對此高度重視、極為關心，已在第一時間透過相關駐處及多方管道進行跨國查證。對於台灣人在烏克蘭盧甘斯克州（Luhansk）激戰區可能遭遇危難，外交部將窮盡可能管道查証，並提供家屬一切必要協助。

    曾聖光戰死烏克蘭的消息引發關注，王定宇受訪表示，目前就相關聯繫和了解，台灣外交部會竭盡所能地協助去確認曾聖光的位置和協助事項，所有協助也必須尊重家屬意願，並顧及相關安全，外交部長吳釗燮也承諾會盡最大能力協助。

    王定宇說，另一方面也透過長老教會請烏克蘭的人道組織「台灣隊（Team Taiwan）」駐基輔人員，盡量確認曾聖光所在的位置及狀態。關心此事的國人要體諒一件事，畢竟盧甘斯克是激烈戰鬥的前線，訊息傳遞和尋找並不是想像中那麼容易，不管台灣政府或民間力量，一定會盡最大的努力來幫助確認曾聖光的狀況。

    王定宇表示，若曾聖光的家屬要前往烏克蘭也需要顧及安全。此外，也會聯繫烏克蘭國會議員做相關的協助，希望為了自由、民主和正義去參加國際義勇軍的曾聖光可以得到安息，其家人可以得到安慰。

    話鋒一轉，王定宇指出，至於很多「小粉紅」或不肖統派人士，在嘲諷污辱曾聖光，那些動作和言詞會更刺激台灣人的團結，讓台灣讓更看不起這些親中統派人士。

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