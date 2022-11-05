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    力挺林佳龍、山田摩衣 陳建仁：新北過去17年進步有限

    前副總統陳建仁出席民進黨新北市長候選人林佳龍、新北市議員候選人山田摩衣聯合競選總部成立大會。（記者周湘芸攝）

    前副總統陳建仁出席民進黨新北市長候選人林佳龍、新北市議員候選人山田摩衣聯合競選總部成立大會。（記者周湘芸攝）

    2022/11/05 12:22

    〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍、新北市議員候選人山田摩衣今成立聯合競選總部，林佳龍妻子廖婉如擔任林的分身壓軸到場，前副總統陳建仁也前往力挺，他表示，過去17年新北市建設進步有限，林佳龍提出很多想法，從小孩照顧到長者，還有很多交通規劃，有經驗、想法的候選人一定要支持。

    陳建仁表示，這次新北市選舉要讓新北市有大改變，大家都知道在前縣長尤清及蘇貞昌任內，把台北縣變成現代化都市，整個台北縣在民進黨前輩的努力下做得很好，當時也有很多民進黨縣議員支持縣長，讓建設、施政不斷進步，照顧民眾各項福利。

    他指出，過去17年來雖然台北縣改制為新北市，但建設進步有限，新北市要再更好，讓市民生活更進步，新北市就需要一個新的市長，林佳龍過去曾在野百合運動爭取自由民主，在台中市長任內有很多建設，這次在新北市也提出很多規劃，希望從小孩照顧到長者，讓年輕人能認真打拚，也希望讓新北交通越來越好。

    陳建仁也說，山田摩衣過去在立法院長游錫堃辦公室服務，要跟很多委員互相協調，幫助很多法案、預算案通過，都獲得很多委員肯定。此外，未來新北市要變成國際化都市，讓世界看到，目前新北市在國際事務上還需要更好，山田摩衣有國際事務經驗，相信會很有幫助。

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