電話錄音「讓侯友宜選總統」 藍營：林佳龍為了入閣為難余天

新北市議員葉元之及議員候選人吳訓孝今召開記者會。（侯友宜選舉辦公室提供）

2022/11/05 11:46

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜選舉辦公室表示，近日不少民眾接到電話錄音，對方自稱是侯友宜的好朋友、立法委員余天，說要讓侯友宜選總統，這次市長投給民進黨新北市長候選人林佳龍。新北市議員葉元之及議員候選人吳訓孝今召開記者會批評，林佳龍根本是為了選後入閣為難余天。

余天昨天受訪表示，他跟侯友宜是3、40年的朋友，這通電話錄音不是在罵侯友宜，是誇獎他說目前看起來國民黨2024的總統人選只有侯比較有希望，如果說要選市長再來選總統就比較浪費資源。

請繼續往下閱讀...

葉元之今於記者會表示，包括汐止、板橋、三重及蘆洲等行政區都有民眾反應接到自稱余天的電話錄音，「說跟侯市長也是好朋友，但侯的格局是選總統的，請大家投林佳龍」。但余天受訪時的意思其實就是支持侯友宜，看得出兩人交情很深，代表余天是身不由己，民進黨跟林佳龍到底給余天怎樣的壓力？

葉元之批評，選舉是一時的，朋友是一輩子的，林佳龍為了選後要入閣，為難又逼迫余天，甚至挑撥、破壞侯友宜及余天數十年間的感情，非常不道德。此外，府院黨出動這麼多人力輔選林佳龍，讓警力疲於奔命，必須一直加班，這對警察也是一種為難。

吳訓孝表示，余天言談中聽得出與侯友宜情感深厚，但他很擔心余天是否因此被黨紀處分？過去藍營縣市長都將三重、蘆洲視為艱困選區，但侯友宜在2018年市長選舉幾乎打成五五波，林佳龍可能因此非常惶恐，才會施壓同黨的余天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法