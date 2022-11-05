高端保護效益獲肯定 國民黨要求公開會議過程

國民黨諷高端專家會議是開「班會」，要求政府公開14位高端專家名單、疫苗保護效益數據與會議討論過程。（國民黨提供）

2022/11/05 10:55

〔記者施曉光／台北報導〕針對衛福部專家會議於3日晚間發布以14比0投票通過高端疫苗緊急使用授權（EUA）延長，國民黨今日召開記者會質疑蔡政府反對公開姓名又反對開直播，會議紀錄又要如何查證？要求公開14位專家學者名單、高端疫苗繳交保護效益數據以及公開會議討論過程，以昭公信。

國民黨副發言人楊智伃指出，衛福部在3日晚間公布EUA延長結果，防疫指揮官王必勝昨日雖稱食藥署未來會把會議紀錄公開到網站，但相較於美國FDA在審核EUA時採全程線上直播，台灣開會都偷偷摸摸，難道是在開「班會」？

請繼續往下閱讀...

她說，連中共總書記習近平延任時都對外直播，高端的EUA延長竟然不敢直播，何來透明公開？疫情不急選情急，指揮中心官員夜奔到陳時中競選總部密會，是否是趁辯論前去喬高端，為民進黨台北市長候選人陳時中止血？防疫指揮中心突襲公布專家審查會議結果，是否為了選舉護航陳時中？

國民黨副發言人郭音蘭則表示，國產疫苗朝野都支持，但必須用科學方法說服民眾，民進黨不斷違反科學，黑箱護航高端疫苗，使得國人對國產疫苗失去信心，這才是真正在打擊國產疫苗，雖然政府說高端有保護力，為何國際不認可？難道高端的保護力是在保護民進黨？100萬施打高端的民眾，等於是當高端的白老鼠，而且必須再補打其他疫苗，變成獨步全球的「7劑戰士」，但現在有任何實驗證明打7劑不會有問題嗎？

郭音蘭說，若高端疫苗真是「台灣之光」，不是應該敲鑼打鼓公諸於世嗎？14位專家學者若願意背書，就應敢做敢當，公開姓名。

郭音蘭還說，陳時中總是逃避問題，甚至丟下爛攤子，落跑去選市長，10年前高喊反黑箱的那群人現在在哪裡？難道就像林飛帆，搖身一變成為領9萬元薪水的民進黨副秘書長，淪為政黨的鷹犬，支持黑箱，沒有勇氣衝立法院、衝總統府？

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法