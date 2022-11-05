基隆有自行車道無YouBike 選將偕學子促市府正視

民進黨立委邱臣遠（左二）與中正區市議員候選人林毓峯等人騎YouBike到基隆市政府前，指北北基桃生活圈唯基隆沒YouBike。（記者盧賢秀攝）

2022/11/05 10:13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市東西兩岸都規劃有自行車道，基隆河岸自行車道全線也將在年底貫通，但基隆卻沒有YouBike，民眾黨立委邱臣遠今天與中正區市議員候選人林毓峯，一起和多年青年學子騎YouBike到市政府前訴求，基隆「有道無車」，希望市府正視基隆人盼望YouBike的心聲。

今天上午8點半，林毓峯和立委邱臣遠以及青年學子，一同騎YouBike到基隆市政府前出發，再騎到和平島正濱色彩屋，警方動員多名警力到場戒備，所幸過程平和。

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立委邱臣遠說，基隆市東西兩岸都規劃有自行車道，基隆河岸自行車道全線也將在年底貫通，但基隆卻沒有YouBike，希望藉由這樣的方式，促使市政府重視，也支持林毓峯，希望市民給他一個機會。

林毓峯表示，如果基隆有YouBike進駐，可以帶來更多的觀光人潮，北北基桃是1日生活圈，除了基隆外，其他都有YouBike。到今年年底，基隆有很多自行車道都陸續完成，但面臨「有道無車」的情況，希望促成YouBike的進駐，帶動觀光經濟。請市府正視基隆人盼望YouBike的心聲。

民眾黨立委邱臣遠等人騎YouBike到基隆市政府，希望引進YouBike。（記者盧賢秀攝）

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