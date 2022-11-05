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    台灣海外國民回國住滿4個月才有投票權？事實查核：錯誤訊息

    網傳台灣海外國民回國住滿4個月才有投票權，事實查核中中確認這是假消息。（圖片取自「事實查核中心」官網）

    網傳台灣海外國民回國住滿4個月才有投票權，事實查核中中確認這是假消息。（圖片取自「事實查核中心」官網）

    2022/11/05 10:34

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網路流傳一則訊息，內文表示因2年未返台而被撤銷戶籍的國人，若想回台投票，需在台重新設立戶籍，並「實際居住超過4個月」，才能投票選總統。經查核中心調查，確認這則訊息為假消息，進一步提醒民眾如何解讀政府公佈的相關規定。

    這則訊息在社群皮台、通訊軟體流傳，內容提及自邊境管制取消後，許多國人想在11月26日當日回台投票，但有鑒於離台太久被註銷戶籍，旅居國外的台人必須恢復戶籍，且必須在台灣住滿4個月以上才能投票。

    根據《事實查核中心》公布的調查報告，《總統副總統選舉罷免法》有關選舉人的規定第12條指出「現在、曾在台灣繼續居住6個月以上者」皆享有投票權，唯一差別是「曾在台灣居住者」的申請投票資格的程序。

    對此，查核中心諮詢中選會。中選會解釋，法條中「繼續居住6個月」是指「戶籍設立滿6個月」，並非傳言所說的「在台灣實際居住」。這也就是說，海外國民返台設立戶籍後，可以選擇要不要出國，不一定只能待在台灣。

    中選會進一步說明，若是總統、副總統選舉，海外國民曾經在台設立戶籍滿6個月以上，就能持中華民國護照按照民政局規定申請投票資格，即便現在沒有在台戶籍資料也無所謂。至於其他公職選舉，則必須在該選舉區「設立戶籍4個月以上」，才有投票權。

    台北市民政局表示，從總統副總統選舉公告發布日到投票日前40天，國人皆可以向遷出時的戶政事務所提出申請，之後將寄發「查核結果通知書」告知是否符合資格。由於2024年總統大選時程尚未決定，到時相關執行會配合中選會所發布命令。

    綜合以上，查核中心將法律條文和相關權責單位的回應整理成報告，確認這則訊息為假消息。

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