體育署全民運動環境計畫 藍營質疑補助大小眼

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖指控「充實全民運動環境計畫」核定補助案件中，以民進黨執政縣市為大宗。（資料照）

2022/11/05 09:18

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日指控體育署辦理前瞻基礎建設計畫的「充實全民運動環境計畫」核定補助案件中，不僅以民進黨執政縣市為大宗，補助比例占4成5，而且補助金額前5高的縣市，綠營執政地區就占4個，更有未覈實補助的情形發生。

陳學聖認為，體育署辦理地方政府的運動場館興（整）建等工程補助計畫，不應該偏厚特定縣市，同時必須確實依照計畫執行注意事項，覈實辦理補助，地方政府在爭取場館的興建工程計畫補助時，應考量自身財務狀況與自籌能力、場館未來營運計畫，避免加重財務負擔，以及日後場館經營不善反成負資產。

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陳學聖指出，「充實全民運動環境計畫」核定補助期程為110年1月至114年8月，總經費100億元，預算來源包括中央公共建設特別預算70億元、各地方政府依補助比率編列縣市配合款30億，他發現，體育署核定補助22縣市共計66億6969萬1000元，綠營執政7縣市就獲得28億5767萬2000元，占43.28%，其餘15個縣市共計獲得38億1201萬9000元。

陳學聖進一步指出，其中補助金額前5高的縣市除藍營執政的台中市，獲得7億8359萬8000元（11.75%），其餘4縣市都是綠營執政縣市，屏東縣獲得9億4955萬元（14.24%）、高雄市7億1301萬元（10.69%）、台南市4億1710萬8000元（6.25%）、嘉義縣3億4225萬4000元（5.13%）。

此外，據陳學聖表示，體育署還有未覈實補助的情況，例如補助改善場館與風雨球場，屏東縣獲得補助金額9億4955萬元最高，占該2項補助類型的32.10%，主要用於屏東縣立國際棒球場興建工程，金額為7億5000萬元，不僅占了體育署「充實全民運動環境計畫」補助總額近1成2，更強占了補助改善場館與風雨球場2項補助金額逾2成5，以及體育署對該縣補助金額近8成。

陳學聖發現，該工程計畫並不符合體育署改善既有運動場館設施與風雨球場的補助項目及範圍，令人質疑體育署是用何種標準核定補助該項工程，而且補助金額7億5000萬元，與據網頁公告的「屏東縣立國際棒球場興建工程統包案招標作業」顯示相關工程預算為23億6200萬元，顯示體育署補助款占3成左右，其餘7成的16億1200萬元需要縣府自籌，衡量屏東縣政府當前財政狀況，將加重縣府財政負擔，排擠其他預算。

陳學聖說，截至111年9月底止，屏東縣政府債務合計112億2900萬元，平均每位縣民負債1萬4000元，該工程今年5月27日辦理公開招標時卻無法決標，又於9月12日辦理第2次招標，10月28日決標公告，結果也是無法決標，令人質疑縣政府辦理這項工程的能力。

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