為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美國防次長：中國幾年內不會侵台 但會加大施壓

    美國國防政策次長卡爾表示，不認為北京幾年內會計劃入侵台灣，但會加大對台施壓，試圖在台灣周圍建立新常態。（法新社檔案照）

    美國國防政策次長卡爾表示，不認為北京幾年內會計劃入侵台灣，但會加大對台施壓，試圖在台灣周圍建立新常態。（法新社檔案照）

    2022/11/05 08:51

    〔中央社〕美國國防政策次長卡爾今天表示，他不認為北京幾年內會計劃入侵台灣，但會加大對台施壓，試圖在台灣周圍建立新常態，且中共空軍越來越常出現危險行徑，須留意兩岸軍機爆發摩擦。

    美國總統拜登政府10月27日公布任內首份國防戰略，點名中國、俄羅斯為首要威脅。戰略指北京對台灣日益挑釁的言論、日益脅迫的行為不只破壞區域穩定，也恐導致誤判，威脅台海和平及穩定。

    卡爾（Colin Kahl）今天出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）活動，就戰略內容進行進一步討論。

    針對台海情勢，卡爾表示，雖然中國對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台反應很大，但他不認為北京短期幾年內會計劃入侵台灣；中國想做的是對台施壓，在台灣周圍建立「新常態」，並透過壓力迫使國際社會默許其對台政策。

    卡爾說，中國國家主席習近平雖下令共軍在2027年前取得入侵台灣能力，但他不認為這是因為習近平已決定要武統台灣，或是對台灣發動兩棲攻擊，而是想確保若哪天他真的決定這麼做，共軍有能力執行。

    不過，卡爾以5月中國、澳洲軍機發生摩擦為例，提醒台灣未來幾年要留心兩岸軍機可能爆發類似事件。

    澳洲一架巡邏機5月下旬在南海遭到中國戰機攔截，中方在巡邏機前方插入並釋放干擾片，其中一些被巡邏機發動機吸入。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）當時批評此舉「非常危險」，並表示事件是發生在國際空域。

    卡爾表示，中國海、空軍近來越來越常從事「不安全、不專業的行徑」，共機會突然出現「打招呼」，不只對美國在印太區域的偵察機如此，對澳洲、加拿大軍機也是一樣，有時甚至會以相當危險的方式行動。

    卡爾指出，共機5月對澳洲巡邏機的作為，有可能造成災難性後果，且這不是單一事件。中國越來越常出現類似行徑，包括在國際空域，這是台灣短期要留意的。

    面對中國威脅，卡爾說，美國未來會持續依循「台灣關係法」協助台灣自我防衛，也會維持自身能力，維繫台海和平，「因為若台海爆發衝突，將對美國國家利益帶來嚴重後果，對全世界也是如此」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    憂習近平將聚焦台灣 美外交關係協會主席對台提出2建議
    2022/10/28 12:33

    憂習近平將聚焦台灣 美外交關係協會主席對台提出2建議
    20大後中國對台外交打壓恐加劇 白宮發聲
    2022/10/28 08:00

    20大後中國對台外交打壓恐加劇 白宮發聲

    倒數完銷！「榮馥大院」快買不到了
    防台海衝突 經濟部政次陳正祺：最近增加儲備關鍵物資
    2022/10/07 05:44

    防台海衝突 經濟部政次陳正祺：最近增加儲備關鍵物資
    中國危及台海和平現狀 伯恩斯：美國已警告不同意不接受
    2022/09/29 20:45

    中國危及台海和平現狀 伯恩斯：美國已警告不同意不接受

    四大升級超有感 KICKS全新改款超驚豔
    自由開講》拜登四次挺台的訊號背後，台灣必須要建立抗敵的決心！
    2022/09/21 10:50

    自由開講》拜登四次挺台的訊號背後，台灣必須要建立抗敵的決心！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播