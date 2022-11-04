公辦政見會發問人遭質疑！高市選委會：4位市長候選人均無異議

高市選委會說明市長選舉公辦電視政見發表會發問人產生方式。（記者王榮祥攝）

2022/11/04 21:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長公辦政見發表會發問人名單產生引發網友質疑？

高市選委會今強調，事先已邀集4位市長候選人充分溝通，4位候選人均無表達異議。

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高雄市選委會說明，第四屆高雄市長選舉、4位候選人登記時皆勾選公辦電視政見會辯論方式，10月6日邀集各候選人代表進行協商會議，並於會中說明辦理方式及相關規定，候選人（代表）一致通過，並無異議。

針對辯論會發問人名單，選委會歷次均以學界、專家、社團代表、公益團體代表等，本次共提出32位名單，10月6日協商會議中均已現場提供4位選人（代表）確認後，請各陣營攜回排列序位，再交回選舉委員會依4位候選人勾選排序。

選委會指出，最後是依序位總合最低者，由市選委會依序徵詢其是否同意擔任發問人；而會議中，4位候選人（代表）均同意勾選排序，且均無表達異議，也依時間繳回發問人勾選名單。

選委會表示，鄭宇翔、曾尹儷、柯志恩、陳其邁等4位市長候選人，登記時皆勾選以辯論方式參加政見發表會，選委會遂依候選人意願調查結果，預定11月12日（六）下午14時，以辯論方式辦理公辦電視政見發表會（辯論方式）。

為辦理本場政見發表會，事先已邀集四位候選人充分溝通，秉持公正立場，辦好選務。

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