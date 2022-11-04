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    立院總質詢中台英三聲道 吳欣盈：新生報到，還要再努力

    新科立委的吳欣盈今日在立法院院會質詢時，關切台灣國際競爭力、ESG等議題。（記者塗建榮攝）

    新科立委的吳欣盈今日在立法院院會質詢時，關切台灣國際競爭力、ESG等議題。（記者塗建榮攝）

    2022/11/04 21:10

    〔記者王千豪／台北報導〕新科民眾黨立委吳欣盈今（4）日首次在立法院總質詢時，摻雜中文、台語、英文三聲道，不過過程中忘記拿簡報筆，一度走下質詢台拿，過程略顯緊張。會後，吳欣盈表示，她是新生報到，還要再努力。

    新光集團第三代吳欣盈2日宣誓就職立委，遞補因論文抄襲、碩士學位遭撤銷爭議辭職的蔡壁如。吳欣盈今日身穿一襲黑色套裝、別上立委胸針亮相。

    吳欣盈站上質詢台後，先以台語說道：「今天是我第一次」，隨後切換中文說，「本席的人生初體驗，還請院長（蘇揆）多多指教。」不過，此時吳欣盈發現自己忘記拿簡報筆，一度走回座位拿，隨後進行總質詢，過程以中文、台語、英文三聲道進行質詢。

    吳欣盈今日質詢時關切台灣國際競爭力、ESG（Environmental, Social, Governance）、台灣貧富差距等議題。吳欣盈今日的質詢時間為15分鐘，不過她在時限未到就提早結束，並反問蘇揆，「如果在15分鐘以下問完之後，我現在就可以離席了嗎？」蘇揆向她點頭示意，表示「謝謝」。

    吳欣盈踏出議場後，媒體詢問給自己的表現打幾分，吳欣盈表示，她是新生報到，還要再努力。會後，吳欣盈在臉書貼文重申，「人生初體驗！今天完成第一次院會總質詢，還要再努力。」

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