林佳龍確診後首露面 發表競選歌曲《新的新北市》

民進黨新北市長候選人林佳龍（左4）今與太太廖婉如（右3）一起高唱第二波競選歌曲《新的新北市》。（記者魏瑾筠攝）

2022/11/04 18:10

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍確診出關後，今天下午首度公開露面出席《新的新北市》競選歌曲發表記者會，他與太太廖婉如也首度在這場選戰中於鏡頭前公開合體，他致詞表示，這首歌他參與作詞，歌詞每一句話都是他的心情，是一首寫給新北市民的情歌，裡面有很多故事與各地風土人情，他強調，新的新北市有打拚的志氣，希望讓這首歌永遠流傳，因為選舉是一時的，但對台灣的愛跟關懷永不止息。

林佳龍在10月26日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），進行7天的居家照護後已於昨天出關，今天下午他在配合實名制的狀況下，出席《新的新北市》競選歌曲發表記者會，不過為遵守自主健康管理期間，避免出入不特定人群場合的防疫規定，他預計11月7日才會在大型競選活動現身。

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林佳龍表示，今天競選歌曲發表是他出關後第一個公開活動，自己迫不及待要跟創作音樂人艾文一起公布這首歌。他表示，雖然最近確診隔離，但跑出很多分身，比他更有能量，讓這場選舉成為大家一起參與的事情。

不過也有另外一種「分聲」，林佳龍說，透過聲音傳達可能在言語文字上發不出來的部分，為九合一大選帶來正向的能量，有歷史的長度，有社會的深度，有土地的厚度，還有人感情的溫度。他認為，城市要以人為本，城市是文化的容器，文化是城市的靈魂，文化是一群人超越時空傳達的意義，也不斷創新，所以歌曲很耐聽。

林佳龍提到，過去許多中南部人北上打拚，但新北市不是借住一下的地方，而是安身立命、世代生活的家鄉，這首歌是他對新北市的情歌，他走遍這塊土地，接觸很多風土民情，每個場景都是親自體驗過，包括深坑豆腐、永和豆漿、九份芋圓，也有三角湧、坪林的茶葉，都是在地特色，這都是走在這塊土地上接觸到的人事物，讓生命更豐富。

廖婉如表示，艾文的歌非常溫暖，也帶有對台灣的疼惜，所以艾文寫歌都能抓到林佳龍要的東西，而林佳龍每次的選舉都會寫歌、出書，這首歌就是他要獻給新北市民，是從土地出發的歌，選後拿起來聽也是很耐聽，因為這不只是一首競選歌曲，也希望新北市民可以來體會自己的歷史與亮點，裡面也包括林佳龍對這塊土地的愛與疼惜。

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