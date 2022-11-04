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    電話錄音拜票引侯辦反彈 林佳龍：余天是表達新北市民心聲

    民進黨新北市長候選人林佳龍（左4）確診後今天下午首度公開露面，與太太廖婉如（右3）出席《新的新北市》競選歌曲發表記者會。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長候選人林佳龍（左4）確診後今天下午首度公開露面，與太太廖婉如（右3）出席《新的新北市》競選歌曲發表記者會。（記者魏瑾筠攝）

    2022/11/04 17:31

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕針對民進黨立委余天透過電話錄音，向新北市民表明自己是國民黨新北市長侯友宜的好朋友，呼籲市民讓侯友宜選總統，新北市長蓋給民進黨新北市長候選人林佳龍，引發侯友宜選舉辦公室抨擊「真的顧友誼，就投侯友宜」；林佳龍今受訪表示，余天是用一種方式在表達新北市民的心聲，呼籲新北市民在11月26日投票投給承諾做4年的林佳龍，不是選上會落跑的侯友宜。

    林佳龍在10月26日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），進行7天的居家照護後已在昨天出關，雖然為遵守自主健康管理期間，避免出入不特定人群場合的防疫規定，他預計11月7日才會在大型競選活動現身，但他今天下午在配合實名制的狀況下，出席《新的新北市》競選歌曲發表記者會。

    林佳龍強調，余天大哥跟很多人都是好朋友，跟侯友宜跟他都是，新北市民會期待任何參選新北市長的人，與民有約是4年的任期，侯友宜有志於總統大位，選完市長差不到1年，他就要投入初選、大選，涉及對新北市民的誠信原則。

    林佳龍認為，余天是用一種方式在表達新北市民的心聲，（呼籲市民）要投給願意努力做事4年任期的市長，而不是已經做12年正、副市長，尋求連任卻坐這山望那山的侯友宜。

    林佳龍指出，新北市民的民調已經很清楚顯示，一半以上的人是不能接受落跑，在市長1年任內選總統，他認為，任何人都有權利要求競選市長的人要能承諾，如果不能承諾任期，選民就不要把票投給他。

    林佳龍強調，以前已經發生過前高雄市長韓國瑜的例子，不希望侯友宜成為韓國瑜2.0，自己作為他的挑戰者，也有必要替新北市民發聲，期待新北市民在11月26日投票給承諾做4年的林佳龍，而不是已經選上會落跑的侯友宜。

    另，余天受訪坦言，他跟侯友宜的確是3、40年的朋友，在電話錄音裡不是罵他，是誇獎他說目前看起來國民黨2024的總統人選只有侯友宜比較有希望，如果說他要選市長再來選總統，就比較浪費資源。

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