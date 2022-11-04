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    競選布條誤植全「疊」打 國民黨火速更正

    選戰剩下20幾天，國民黨今天在中央黨部大樓懸掛大型廣告布條，幫該黨23位直轄市、縣市長候選人拉票，卻發生文字誤植的糗事，原本「國民黨全壘打」6個大字，卻寫成「國民黨全『疊』打」，引來網友群起訕笑後，該黨已要求承包商緊急更正，把正確的「壘」字覆蓋上去。（擷自網路、記者施曉光攝，本報合成）

    選戰剩下20幾天，國民黨今天在中央黨部大樓懸掛大型廣告布條，幫該黨23位直轄市、縣市長候選人拉票，卻發生文字誤植的糗事，原本「國民黨全壘打」6個大字，卻寫成「國民黨全『疊』打」，引來網友群起訕笑後，該黨已要求承包商緊急更正，把正確的「壘」字覆蓋上去。（擷自網路、記者施曉光攝，本報合成）

    2022/11/04 16:22

    國民黨全「疊」打！中央黨部競選看板錯字糗翻了

    〔記者施曉光／台北報導〕選戰剩下20幾天，國民黨今天在中央黨部大樓懸掛大型廣告布條，幫該黨23位直轄市、縣市長候選人拉票，卻發生文字誤植的糗事，原本「國民黨全壘打」6個大字，卻寫成「國民黨全『疊』打」，引來網友群起訕笑，在發現錯誤後，該黨已要求承包商緊急更正，把正確的「壘」字覆蓋上去。

    國民黨副發言人楊智伃受訪時回應，「國民黨全壘打、國民黨全壘打、國民黨全壘打」，她強調，因為寫錯字，所以要講3遍，無論如何還是很感謝大家對於國民黨新看板的關心，國民黨重申對於1126團結勝選的決心，1126國民黨會全壘打。

    國民黨今天掛出來的大型廣告布條有3幅，中間的一幅是拿基隆市長1號候選人謝國樑、台北市長6號候選人蔣萬安、新北市長2號侯選人侯友宜、桃園市長1號候選人張善政的號次作文章，訴求「桃基北北1126，1126藍天再現」，下方就是「國民黨全壘打」等文字，右邊一幅標語「實實在在」，宣傳該黨13位男性直轄市、縣市長候選人，左邊則是標語「十全十美」，宣傳該黨10位女性直轄市、縣市長候選人。

    選戰剩下20幾天，國民黨今天在中央黨部大樓懸掛大型廣告布條，幫該黨23位直轄市、縣市長候選人拉票，卻發生文字誤植的糗事，原本「國民黨全壘打」6個大字，卻寫成「國民黨全『疊』打」，引來網友群起訕笑後，該黨已要求承包商緊急更正，把正確的「壘」字覆蓋上去。（記者施曉光攝）

    選戰剩下20幾天，國民黨今天在中央黨部大樓懸掛大型廣告布條，幫該黨23位直轄市、縣市長候選人拉票，卻發生文字誤植的糗事，原本「國民黨全壘打」6個大字，卻寫成「國民黨全『疊』打」，引來網友群起訕笑後，該黨已要求承包商緊急更正，把正確的「壘」字覆蓋上去。（記者施曉光攝）

    選戰剩下20幾天，國民黨今天在中央黨部大樓懸掛大型廣告布條，幫該黨22位直轄市、縣市長候選人拉票，卻發生文字誤植的糗事，原本「國民黨全壘打」6個大字，被寫成「國民黨全『疊』打」，引來網友群起訕笑後，該黨已要求承包商緊急更正，把正確的「壘」字覆蓋上去。（國民黨提供）

    選戰剩下20幾天，國民黨今天在中央黨部大樓懸掛大型廣告布條，幫該黨22位直轄市、縣市長候選人拉票，卻發生文字誤植的糗事，原本「國民黨全壘打」6個大字，被寫成「國民黨全『疊』打」，引來網友群起訕笑後，該黨已要求承包商緊急更正，把正確的「壘」字覆蓋上去。（國民黨提供）

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