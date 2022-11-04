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    澎湖西嶼鄉長候選人涉以禮盒賄選 夫婦各10萬交保

    澎湖地檢署查獲鄉長候選人，涉嫌以禮盒賄選。（記者劉禹慶攝）

    澎湖地檢署查獲鄉長候選人，涉嫌以禮盒賄選。（記者劉禹慶攝）

    2022/11/04 16:14

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣西嶼鄉長許姓候選人夫婦涉嫌以禮盒賄選，經澎湖地檢署檢察官指揮警調偵辦，搜索許姓候選人及住處，並同步傳訊涉案犯嫌及證人共8人，偵訊後申請羈押，最後許姓夫婦以10萬元具保。

    地檢署調查指出，日前接獲檢舉情資指出西嶼鄉長許姓候選人，涉嫌以禮盒賄選，隨即指派黃政德檢察官指揮法務部調查局澎湖縣調查站、澎湖縣政府警察局白沙分局、刑事警察大隊科技偵查隊、內政部警政署刑事警察局偵查第三大隊共組專案小組全力偵辦。經專案小組完備蒐證後，見時機成熟，11月3日持台灣澎湖地方法院核發搜索票，對涉案許姓候選人競選總部及住處進行搜索，查扣手機電磁紀錄、名冊等證物。

    經檢察官訊問釐清案情後，認定許姓候選人夫婦，涉嫌於8月中下旬，共同前往贈送價值新臺幣500元禮盒及內附貼有競選標語「西嶼鄉長許姓參選人贈」之原子筆、含有競選文宣之口罩等物予西嶼鄉內其中5名村長，並請託支持許姓候選人，違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，向台灣澎湖地方法院聲請羈押。

    羈押庭經台灣澎湖地方法院法官審理後，認被告許姓夫婦犯罪嫌疑重大，有羈押之原因，然無羈押之必要，裁定各具保10萬元。澎湖地檢署表示，針對目前受理的賄選案件嚴查速辦、強力執法。同時再次呼籲民眾見聞賄選情事，請勇敢檢舉，檢舉賄選專線：0800-024-099按4。

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