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    管碧玲：黃珊珊寄生民眾黨 「品德教育」負面教材

    民進黨台北市長候選人陳時中競選政策總召集人管碧玲說，黃珊珊寄生民眾黨是事實，阿中是堂堂正正加入民進黨。（資料照）

    民進黨台北市長候選人陳時中競選政策總召集人管碧玲說，黃珊珊寄生民眾黨是事實，阿中是堂堂正正加入民進黨。（資料照）

    2022/11/04 16:52

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中指無黨籍候選人黃珊珊寄生民眾黨，台北市長柯文哲今天惱怒反嗆陳時中寄生民進黨。陳時中競選政策總召集人管碧玲回擊說，「黃珊珊寄生民眾黨是事實，阿中是堂堂正正加入民進黨」，更指黃珊珊兩度恩將仇報做「品德教育」的負面教材，還有柯文哲歧視女性的言論，也是很壞的範例。

    陳時中、黃珊珊兩人昨天出席教育政見座談會，黃珊珊談及品德教育時，暗諷民進黨「怎麼會有政黨質疑一個學術殿堂？」認為政治人物應該成為模範；陳時中之後受訪反擊說，黃珊珊雖是無黨籍，但基本上是「寄生民眾黨」；柯文哲今（4）天回應陳時中說法，「她（黃珊珊）有沒有寄生民眾黨，我不曉得，但是我確定他（陳時中）是寄生在民進黨」。

    管碧玲表示，2019年4月，宋楚瑜說「兩岸ㄧ中」的時候，黃珊珊把「一國兩制」四個字塞給宋楚瑜，並表示反對而辭掉親民黨文宣部主任。宋楚瑜立刻反駁沒有說過「一國兩制」，親民黨也用「憲法一中」發表聲明。2019年8月民眾黨成立，親民黨很多人恍然大悟，黃珊珊請辭是為了加入民眾黨做準備，後來之所以沒加入，管碧玲稱是有政壇人士勸解。

    管碧玲說，黃珊珊2019年10月出任台北市副市長，仍然保有親民黨黨籍，兩年任內「人在親民黨，心在民眾黨」；2022年登記參選市長「心在民眾黨，人在無黨籍」，這就是黃珊珊寄生民眾黨的歷史。

    管碧玲還說2016年，民進黨禮讓黃珊珊參選港湖立法委員，算對黃珊珊有恩，但她為了市長選舉，痛罵藍綠惡鬥，說要推倒藍綠；防疫時，她常謝謝中央王必勝、陳時中的協助，到了選舉，口出惡言說陳時中謀財害命，兩度做品德教育的不當示範；至於柯文哲常常歧視女性的種種言論，也是很壞的範例。

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