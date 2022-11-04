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    每票1000元涉賄選 竹縣新埔鎮代候選人兄弟2人收押禁見

    新竹縣新埔鎮彭姓鎮民代表候選人涉嫌現金買票，新竹查賄團隊昨（3）日拘提、傳喚買票、賣票者共20人，經5名檢察官漏夜協力訊問，彭姓兄弟2人經訊後向法院聲請羈押禁見，陳姓樁腳交保3萬元，其餘到案者請回。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣新埔鎮彭姓鎮民代表候選人涉嫌現金買票，新竹查賄團隊昨（3）日拘提、傳喚買票、賣票者共20人，經5名檢察官漏夜協力訊問，彭姓兄弟2人經訊後向法院聲請羈押禁見，陳姓樁腳交保3萬元，其餘到案者請回。 （記者廖雪茹攝）

    2022/11/04 16:05

    首次上稿 10:17
    更新時間 16:05（法院裁定）

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔鎮彭姓鎮民代表候選人涉嫌現金買票，新竹查賄團隊昨（3）日兵分3路執行搜索，並同步拘提、傳喚買票、賣票者共20人；新竹地檢署今表示，經5名檢察官漏夜協力訊問，彭姓兄弟2人經訊後向法院聲請羈押禁見，陳姓樁腳交保3萬元，其餘到案者請回。新竹地院下午開庭後裁准彭姓兩兄弟羈押禁見。

    新竹地檢署表示，檢察長張介欽對查賄團隊近期辛勤執行查賄專案，昨到縣、市警察局嘉勉專案人員，並表示目前已執行的查賄專案，拘提、傳喚、通知人數達200餘人、聲請羈押禁見6人，全數獲法院裁准，扣押及主動繳回的款項近170萬元。

    新竹地檢署表示，新竹查賄團隊昨（3）日由檢察官楊仲萍指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣政府警察局新埔分局、新湖分局、移民署新竹縣專勤隊，共同偵辦新竹縣新埔鎮鎮民代表候選人彭等人現金買票案，經查賄團隊執行拘提、傳喚、搜索、訊問後，認彭姓候選人及胞弟2人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪嫌重大，向新竹地方法院聲請羈押禁見，另到案陳姓樁腳則由檢察官交保3萬元。

    檢方指出，經初步釐清，彭姓候選人在今年8、9月間，由其或與陳姓樁腳、胞弟等人，分別向選舉區內的投票權人，以每票1000元為對價進行現金買票。該署獲悉後，昨日持法院搜索票展開執行查賄專案。

    新竹查賄隊表示，距投票日僅剩22天，該署將持續秉持「強力查賄就是最佳的反賄選」，強力偵辦賄選與介選犯罪行為。同時，呼籲民眾見聞賄選情事，應選擇「做對的事」勇敢檢舉，一起為營造公平、公正、公開的選舉環境而共同打拚。

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