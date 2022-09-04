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    首頁　>　政治

    與律師友人開會 張善政：面對選舉奧步、抹黑伎倆更有信心

    國民黨桃園市長參選人張善政（左1）與桃園的律師陳麗玲（左2）友人開會。（圖取自張善政臉書）

    國民黨桃園市長參選人張善政（左1）與桃園的律師陳麗玲（左2）友人開會。（圖取自張善政臉書）

    2022/09/04 23:21

    〔記者李容萍／桃園報導〕軒嵐諾颱風已逐漸遠離，國民黨桃園市長參選人張善政今（4）日晚間以「堅持捍衛台灣良善價值」在臉書PO文，他說，在颱風天的下午，除了繼續跑行程，也回到競選辦公室與桃園的律師友人開會，因應後續可能的奧步。

    張善政提到，這段時間，無論是把當年在台灣資安第一線對抗中國網軍的他抹紅，把當年推動台灣農業資訊化、歷經多次驗收都合規的報告翻出來抹黑說成「抄襲」，甚至一直有所謂要打他「有緋聞」的傳聞，只能說真的是相當惡劣、低級的行徑，讓人不齒。

    張善政說，他堅持，政治應該是選賢與能，選舉應該要公正廉明。很遺憾，執政黨的對手一再地用不實謠言、加油添醋來抹黑、抹紅、抹黃的負面手段打選戰，不得已，團隊決定訴諸司法、釐清真相、證明清白，更要為捍衛台灣的乾淨選風而戰！

    張說，他很感謝這段時間，有許多過去曾一起共事、打拚的老同事、老部屬們，特別是全台灣各地的法律界朋友紛紛來訊告訴他，他們實在看不下去，一定要站出來一起捍衛無辜者的清白、捍衛台灣社會的良善價值！與桃園多位律師友人開會會，他感謝大家細心地提出許多寶貴經驗及法律專業意見，讓他在面對執政黨這些選舉奧步、抹黑伎倆時更有信心。

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