鄭運鵬：推動「三大工作、兩個信任」 讓桃園超越台北

鄭運鵬（右2）陪同桃園市長鄭文燦（左2）參加桃園市商業總會理事長交接暨理監事就職典禮，兩人逐桌拜票。（記者李容萍攝）

2022/09/04 23:13

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（4）日陪同桃園市長鄭文燦出席桃園市商業會第25、26屆理事長交接暨理監事就職典禮，兩人同場暢談商業會和桃園市府成功的合作經驗與桃園產業未來的發展發向。鄭運鵬表示，下一任市長對桃園的發展責任重大，當選會延續鄭文燦的優質施政，將推動「三大工作、兩個信任」，分成短、中、長期來推動產業政策，讓桃園超越台北，成為台灣的心臟，世界的引擎。

鄭運鵬指出，近年來桃園成長相當迅速，8年來人口增加21萬人，表示大家對鄭文燦的市政表現相當信任，鄭文燦不分藍綠的施政方針，也展現他的溝通和協調能力。未來他接棒的市府團隊將繼續推動「兩個信任」，讓桃園市民相信市政團隊的效率和協調溝通能力，保持良好的公私合作，持續桃園的發展。

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鄭運鵬說，團隊推出短、中、長期三大工作方向，來解決疫後振興和桃園缺工的問題。解封之後各地將進入大搶客時代，未來他會和市府合作，將來台灣的遊客消費留在桃園。缺工的問題透過做六領七、缺工產業補助、證照補助，讓投入缺工產業的青年做滿1年最高可領8萬5000元。長期人才的培育則藉由航空城計畫，打造半導體學院、PCB學院，推行桃園人才在地培養，擴大桃園與新竹半導體產業的廊帶優勢。

鄭文燦肯定桃園市商業會成立逾70年，涵蓋各行各業，堪稱百工百業的縮影，更是經濟的溫度計，且每一處商圈的形成，商業會的會員皆在其中扮演舉足輕重的角色，成為帶動消費、經濟與繁榮的關鍵人物，桃園市商業會是桃園的資產，未來市府將持續以開放的態度，與商業會建立夥伴關係、一同成長。

鄭文燦也說，近年疫情雖然衝擊全台，但桃園展現韌性逆勢成長，投資與建設是全台最高，隨著疫情逐漸趨緩，中央正研議在9至10月期間開放國境，期盼身處國門第一線的桃園，最重要的課題就是鼓勵民眾出來消費，市府也將和商業會合作推動振興，帶來更好的觀光旅遊商機。他力薦鄭運鵬過去擔任立法院黨團幹事長，都是問題導向、服務導向、解決導向，也協助桃園推動許多建設，相信鄭運鵬能解決問題，並和商業會建立很好的夥伴關係。

包括全國商業總會理事長許舒博、桃園市商業會新任理事長陳進法、缷任理事長蘇旭志、名譽理事長蘇文龍、柳福來、黃宗源、黃崇能、許財順、監事會召集人范揚淇等人均蒞會出席。

鄭運鵬（二排左4）陪同桃園市長鄭文燦（二排 左5）參加桃園市商業總會理事長交接暨理監事就職典禮，兩人逐桌拜票。（記者李容萍攝）

鄭運鵬（左2）陪同桃園市長鄭文燦（左3）參加桃園市商業總會理事長交接暨理監事就職典禮，兩人逐桌拜票。（記者李容萍攝）

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