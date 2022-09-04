國軍被美期刊痛批？黃澎孝：勿出口轉內銷

前國大代表黃澎孝在臉書發文表示，美國《外交政策》雜誌中批評國軍的內容，是來自台灣投稿。（截取自黃澎孝臉書）

2022/09/04 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕前國大代表黃澎孝今（4）日在臉書上Po文，提到昨日適逢軍人節，國內有媒體聲稱引用美國《外交政策》期刊文章，大肆批評國軍及蔡政府的施政，他駁斥《外交政策》中的內容，表示相關內容應該是由台灣或中國投書，直呼有心人士不要「出口轉內銷」，藉機打擊國內民心，他還點名這家媒體與《美麗島電子報》董事長吳子嘉出面回應。

黃澎孝在臉書 貼文表示，昨天是軍人節，但是有媒體引用美國《外交政策》雜誌的內容，猛烈抨擊蔡政府及國軍，報導中不僅提到台灣過度依賴美國，甚至還指吳子嘉在軍人節當天據此狂轟「國軍被美國世界級雜誌批評的一文不值」、「真的是丟臉丟得要死」、「就是蔡英文搞出來的」等情緒性字眼。

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他接著提到，美國《外交政策》作為名門正派的學術刊物，怎麼會出現像是「Daddy America」這種輕佻的字眼，讓他覺得事有蹊翹，便瀏覽《外交政策》的網站想要一探究竟，結果竟發現《外交政策》早在2006年就設立投稿的欄目。

在投稿欄目中，黃澎孝也順利找到那篇來自「台灣新聞工作者」的投書，但是仍對引用媒體與吳子嘉這種「出口轉內銷」的行為感到非常不解，並在文末點名希望他們能給國軍弟兄們一個交代。

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