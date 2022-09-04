鄭運鵬抨擊檢討沒誠意 張善政：做人磊落沒什麼好檢討

國民黨桃園市長參選人張善政（左4）出席桃園商業總會新任理事長交接，向與會人士拜票。（記者李容萍攝）

2022/09/04 17:06

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今（4）日近午由立委魯明哲及市議員劉安祺、陳美梅及市議員參選人謝克洋陪同出席桃園市商業總會第25、26屆理事長交接及理監事就職典禮，會前被問及對手民進黨桃園市長參選人鄭運鵬抨擊他在農委會標案沒說清楚及自我檢討沒誠意？張善政表示，農委會那份標案報告成效已在臉書詳細報告，他光明磊落，沒有什麼好檢討，反倒是挺抄襲的人應該要道歉、要檢討。

媒體再問馬政府時期沒公布第3年研究計畫，民進黨立委何志偉質疑該研究報告無實質幫助農業e化？民進黨抨擊該標案是浪費人民納稅錢？以及對手民眾黨桃園市長參選人賴香伶也指農委會標案合約有不得抄襲等問題？對此，張善政重申，該計畫案成效在臉書上已經說明非常清楚，包含在臉書上也有說明的非常清楚，他再次強調，這個計畫主要的精神是在引進國外農業電子化的新發展資訊，提供給國內的研究單位參考引用，既然是這個目的的話，引用一些文獻報告的精華是必要的，沒有什麼抄襲的問題。

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至於之前接受電視專訪提及緋聞是否讓太太很生氣？張善政表示，他是「聽說」民進黨要用緋聞題目打他，這是空穴來風，完全沒有這回事，他沒有什麼好評論的。

被對手鄭運鵬抨擊他檢討沒誠意，國民黨桃園市長參選人張善政（右2）強調做人磊落，沒什麼好檢討。（記者李容萍攝）

國民黨桃園市長參選人張善政（中）逐桌向出席桃園市商業總會第25、26屆理事長交接及理監事就職典禮者請託支持。（記者李容萍攝）

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