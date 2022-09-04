蔡其昌「新住民姊妹後援會」成立 允提升東協廣場設備

蔡其昌競總舉行新住民姊妹後援會成立大會，蔡其昌提出四大政見（記者蘇金鳳攝）

2022/09/04 16:24

［記者蘇金鳳／台中報導］民進黨中市長參選人蔡其昌競選總部今天下午舉行「新住民姊妹後援會」成立大會，蔡其昌向在場上百位新住民及家屬提出「成立新住民事務科」、「證照考取獎勵金加碼」、「新住民服務中心質量強化再升級」、「提升中市火車站附近及東協廣場軟、硬體設備」4大政見，要照顧好所有的新住民。

距離投票日只剩83天，蔡其昌的各行各業後援會將陸續成立，今天下午則是成立「新住民姊妹後援會」，女性立委羅美玲、林靜儀、何欣純到場力挺，都表示前市長林佳龍改建的東協廣場及新住民文化中心都失去往日的活力，唯有支持其蔡其昌，才能讓台中市成為新住民友善的城市。

請繼續往下閱讀...

成立大會中，還邀請來自東南亞的各國新住民表達對蔡其昌的看法，一致認為蔡其昌對新住民相當照顧，例如爭取新住民可以從事長照的工作，現場也使用各個新住民的母國語言高喊蔡其昌當選。

蔡其昌並向現場百位新住民及家屬提出4大政見，分別是「成立新住民事務科 專責單位全面服務」、「證照考取獎勵金 市府加碼好就業」、「新住民服務中心質量強化再升級」、「提升東協廣場及台中火車站附近的軟、硬體設備 加強推廣新住民的文化與美食」四管齊下，讓台中市成為新住民友善的城市。

蔡其昌並表示，他當選後，還會讓營養午餐免費，4年蓋8千戶社宅，擴大租屋補貼等。

蔡其昌競總舉行新住民姊妹後援會成立大會，蔡其昌提出四大政見（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法