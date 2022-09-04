新人陳識明遭擺道要求國民黨退還初選花費 柯志恩: 他有權力要求

對於新人陳識明希望國民黨應退還初選期間的花費，柯志恩（中）今天受訪時認為，陳識明有權力要求初選過程中的損失，市黨部應好好考量。 （記者葛祐豪攝）

2022/09/04 11:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨中央閃電報准老將陳麗娜，參選高雄市第10選區市議員，讓初選過關的新人陳識明被擺了一道，呼籲國民黨應退還初選期間的花費；對此，柯志恩認為陳有權力要求初選過程中的損失，市黨部應好好考量； 藍營市議員邱于軒也跳出來說:「國民黨需要年輕人，不該是說一套、做一套！」

高雄市第10選區（前鎮、小港區）選民結構綠大於藍，議員應選8席，含2席婦女保障名額，今年共有17人登記參選。國民黨初選原提名3人，因陳麗娜突然前往登記，變成4人參選，也讓初選過關的新人陳識明感嘆初選成了笑話，「初選花200萬買了一個經驗！」

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陳識明也批評這次黨內初選不存在意義，也違反程序正義，他呼籲國民黨應退還，包含民調費30萬、及初選期間的選舉花費。

對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天受訪時說，陳識明這個年輕人，是完全根據黨的正常程序出線，變成黨的候選人，「他有權力要求在這次初選過程中，可能所造成的一些損失」，市黨部應該好好考量，對他的訴求，應該謹慎思考，好好溝通。

對於外界批評「國民黨的初選是玩假的」 ，柯志恩認為，其實這件事情是出乎意料之外，她只能說，陳麗娜是資深議員，可能跟市黨部在整個選戰策略上，有他們自己的考量。

柯志恩強調，年輕人根據黨的正常程序而出線，黨勢必在正常程序外，應該給他強力輔導，畢竟他是代表國民黨，也是正式候選人。「應該思考如何給這些沒有太多資源的年輕人，讓他們順利當選，才有辦法創造雙贏局面!」。

國民黨高雄市議員邱于軒則認為「國民黨需要年輕人，不該是說一套、做一套！」她呼籲黨中央出面說清楚、講明白，如果是婦女保障等戰略上的思考，還是要做好內部溝通，充分尊重，「才不會陷陳識明不公，陷陳麗娜不義！」

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