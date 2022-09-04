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    今晚缺席新北嘉義同鄉會活動 侯友宜 ：以防颱工作為優先

    新北市長侯友宜（中）今晚將缺席新北市嘉義同鄉會活動，他說，一切以市政、防颱工作為優先。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜（中）今晚將缺席新北市嘉義同鄉會活動，他說，一切以市政、防颱工作為優先。（記者賴筱桐攝）

    2022/09/04 11:29

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市嘉義同鄉會今晚將在板橋區海釣族餐廳舉辦中秋聯歡晚會，身為嘉義子弟的新北市長侯友宜表示，軒嵐諾颱風來襲，他一切以市政、防颱工作為最大優先，因此他要向嘉義鄉親說抱歉，今晚無法參加活動，但是彼此的感情永遠不變。

    民進黨新北市長參選人林佳龍今晚將出席新北市嘉義同鄉會的中秋聯歡晚會，直搗侯友宜的大本營，被外界解讀「拔樁」意味濃厚。

    侯友宜今天視察三鶯大橋改建工程受訪表示，他現在是新北市長，尤其軒嵐諾颱風來襲，一切以市政、防颱為最大的優先，民眾安全是他最大的考量，颱風如果預計下午離開，海上颱風警報仍然在發布期間，目前已帶來92件災情，每一件都要去檢討，快速進行災後復建，讓明天上班、上學的市民都能夠安全、安心無虞。

    侯友宜強調，一切以防颱、市民的安全為最大優先，所以他沒有辦法參加今晚新北市嘉義同鄉會的活動，他感謝嘉義鄉親幾十年跟他在新北市、北部打拚，彼此建立的深厚感情是從小到大，感情永遠不變，未來也會一起努力，讓新北市發展得更好。

    他向嘉義鄉親說聲「抱歉」，今天因為颱風的關係，必須戮力工作，守護新北市民安全，就沒有辦法參加活動了。

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